Warriors dominam reedição da final da NBA e impedem revanche dos Celtics

O reencontro entre Golden State Warriors e Boston Celtics terminou como a última partida da decisão da temporada passada: com vitória e festa da equipe de São Francisco. Com Klay Thompson e Stephen Curry inspirados, os atuais campeões dominaram o jogo desde o início, ganhando por 123 a 107 e impedindo a revanche dos visitantes na Chase Center, na Califórnia.

Thompson foi o cestinha da partida, com 34 pontos, dois a mais que o amigo Stephen Curry. Combinaram para 66 pontos, 41 deles somente no primeiro tempo, marca que não ocorria desde 2018. Titular neste sábado no lugar de Andrew Wiggins, Jordan Poole também apareceu bem, com 20 pontos.

Leia também Lakers buscam reação incrível, mas falham na prorrogação e perdem para os 76ers na NBA

Depois de esconder e jogar as finais machucado, Jayson Tatum prometia uma apresentação diferente no reencontro com os rivais, mas decepcionou mais uma vez. O ala-pivô ficou bem distante de sua média de 30,5 pontos na temporada ao anotar somente 18 para os Celtics. Cometeu muitos erros, até mesmo em lances livres. Jaylen Brown, com 31, foi quem brilhou no ainda líder disparado da NBA, com 21 vitórias e agora seis derrotas.

Klay Thompson Foi o cestinha da partida, com 34 pontos. Foto: John G. Mabanglo/EFE

Foi o 14° triunfo dos Warriors em 27 partidas. Oscilando entre o 11° lugar e o 6°, o atual campeão ainda não emplacou na temporada. Mas a apresentação contra um forte rival para fazer o time deslanchar.

Depois de ficar atrás no placar com 13 a 12 no primeiro quarto, o Golden State assumiu a liderança na pontuação para jamais ser ameaçado. Foi para o intervalo com 68 a 63 - 24 pontos de Thompson e 17 de Curry - e, como já virou rotina, “definiu” a vitória no terceiro período, quando abriu cômodos 12 pontos de vantagem.

O Boston até ensaiou uma reação ao baixar para 107 a 99. Porém, após pedido de tempo de Steve Kerr, Curry acertou sua sexta bola de três na partida, os Warriors voltaram a abrir frente e confirmaram sua força caseira, ganhando pela décima vez nos últimos 11 jogos no Chase Center.

A partir de terça-feira, o Golden State terá um grande desafio para se manter na luta de se aproximar do sexto lugar que garante vaga direta aos playoffs. Serão seis jogos duros longe de casa, contra Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, New York Knicks e Brooklyn Nets.

Em Chicago, os Bulls aproveitaram a ausência de Doncic (machucado) para arrasar o Dallas Mavericks por 144 a 115, com 28 pontos de DeMar DeRozan. Spencer Dinwiddie marcou 27 para os visitantes. Os Bulls estão em 11º na Conferência do Leste, com 11 vitórias e 14 derrotas, enquanto os Mavericks somam 13 vitórias, em 26 jogos, para ficar com a 10ª colocação no Oeste.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Miami Heat 111 x 115 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 133 x 136 Brooklyn Nets

Washington Wizards 107 x 114 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 110 x 102 Oklahoma City Thunder

Continua após a publicidade

Chicago Bulls 144 x 115 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 123 x 107 Boston Celtics

Denver Nuggets 115 x 110 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 124 x 118 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos deste domingo:

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Continua após a publicidade

New York Knicks x Sacramento Kings

Orlando Magic x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Houston Rockets x Milwaukee Bucks