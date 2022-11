Warriors levam virada e perdem mais uma fora de casa na NBA; Nuggets vencem

Publicidade

O Golden State Warriors voltou a decepcionar em jogo fora de casa, na noite desta quinta-feira. Os atuais campeões levaram uma dura virada do Orlando Magic, pelo placar de 130 a 129, e acumularam o quinto revés em cinco jogos da NBA longe da sua torcida. Pela mesma rodada, o Denver Nuggets bateu o Oklahoma City Thunder.

Em Orlando, os Warriors sofreram a quarta derrota consecutiva na temporada diante do time que até então tinha a pior campanha da competição. Tudo parecia dentro do roteiro esperado até o terceiro quarto, quando a vantagem dos visitantes chegava a 16 pontos. Mas o Magic buscou a virada no último período, surpreendendo os favoritos.

Paolo Banchero, do Orlando Magic, comemora após marcar dois pontos na partida diante do Golden State Warriors. Foto: Mike Ehrmann / AFP

reference

“É muito difícil vencer um jogo da NBA quando você concede 46 arremessos livres ao adversário. Mesmo quando liderávamos por 16 pontos, não parecia certo fazer tantas faltas. Dava para sentir isso. Precisamos dar o crédito ao Orlando. Vamos encarar o melhor de cada time e ontem tivemos a melhor versão do Magic”, declarou Steve Kerr, técnico dos Warriors.

A sexta derrota em nove jogos foi sofrida nesta quinta apesar do bom desempenho de Stephen Curry, cestinha do duelo, com 39 pontos. Ele ainda contribuiu com nove assistências. Klay Thompson ajudou com 27 pontos. Pelo Magic, Jalen Suggs foi o destaque, com 26, enquanto Paolo Banchero marcou 22.

Continua após a publicidade

Com mais um tropeço, o atual campeão ocupa a parte inferior da tabela da Conferência Oeste, no modesto 12º lugar. “Tivemos nove jogos até agora e tivemos uma razoável combinação (de estratégias e escalação). Então, agora é a hora de tentar algo diferente. Todo mundo terá a chance de jogar. Vamos tentar encontrar combinações que funcionem”, avisou Kerr.

O Magic, por sua vez, faturou apenas a sua segunda vitória na temporada, em nove jogos. Agora a equipe de Orlando é dona da segunda pior campanha do campeonato até agora e ocupa o 15º e último lugar da Conferência Leste.

No outro jogo da noite, os Nuggets derrotaram o Thunder por 122 a 110, em casa. Aaron Gordon foi o principal pontuador dos anfitriões, com 27. Mas não esteve sozinho. Jamal Murray marcou 24 e Nikola Jokic, MVP das duas últimas temporadas, anotou um “triple-double” de 15 pontos, 14 assistências e 13 rebotes. Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do confronto, com 37 pontos.

Ainda em busca do embalo que exibiu ao longo da temporada passada, o Denver Nuggets soma cinco vitórias e três derrotas, se aproximando das primeiras colocações do Oeste. Já o Thunder está na parte inferior da mesma tabela, com o mesmo número de triunfos e revezes: quatro.

Acompanhe os jogos da NBA desta sexta-feira:

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Continua após a publicidade

Indiana Pacers x Miami Heat

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Boston Celtics x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Toronto Raptors

Continua após a publicidade

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Utah Jazz