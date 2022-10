Warriors, com 89 pontos até o intervalo, e Suns reagem após derrotas e vencem na NBA; Lakers perdem

O Golden State Warriors e o Phoenix Suns reagiram na noite deste domingo, após derrotas em rodada anterior da NBA. Atual campeão, o time de São Francisco venceu em casa, enquanto os Suns levaram a melhor sobre o Los Angeles Clippers fora de casa. Já o Los Angeles Lakers perdeu mais uma e segue sem vencer nesta início de temporada do basquete dos EUA.

Em casa, os Warriors derrotaram o Sacramento Kings por 130 a 125 em noite de protagonismo de Stephen Curry, cestinha do duelo, com 33 pontos. Até o intervalo, a franquia já tinha feito 89 pontos. Curry teve o apoio de Andrew Wiggins e Jordan Poole, novamente começando no banco de reservas. Ambos anotaram 24 pontos. James Wiseman, outro que só entrou no decorrer da partida, contribuiu com 14.

Pelos Kings, De’Aaron Fox foi o destaque, com 26 pontos e 10 assistências. Domantas Sabonis também obteve um “double-double”, de 19 pontos e 14 rebotes.

Stephen Curry foi o destaque da vitória dos Warriors, com 33 pontos. Foto: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP

Fora de casa, o Phoenix Suns também reagiu após sofrer sua primeira derrota nesta temporada. O melhor time da temporada regular na competição passada superou o Los Angeles Clippers por 112 a 95. Devin Booker chamou a responsabilidade e não decepcionou. Foi o cestinha do confronto, com 35 pontos.

Deandre Ayton anotou 13 pontos, enquanto Chris Paul foi o responsável por 11 assistências e sete pontos. Discreto, Jock Landale saiu do banco para quase marcar um “double-double”. Foram nove pontos e 10 rebotes. Pelos Clippers, Marcus Morris Sr. liderou a equipe, com 22 pontos. Ainda buscando ritmo de jogo, Kawhi Leonard começou no banco e registrou 11 pontos e seis rebotes em 20 minutos em quadra.

Acostumado a ser protagonista na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers ainda não conseguiu vencer uma neste início de temporada. Perdeu a terceira, em três jogos até agora, desta vez para o Portland Trail Blazers por 106 a 104, diante de sua torcida.

Mais uma vez, LeBron James fez a sua parte, com 31 pontos, oito assistências e oito rebotes. Anthony Davis também se saiu bem, com um “double-double” de 22 pontos e 10 rebotes. Russell Westbrook foi o elo mais fraco do trio, com 10 pontos, seis rebotes e seis assistências.

O trio, contudo, acabou ofuscado pela forte performance de Damian Lillard, cestinha do confronto, com 41 pontos. Jerami Grant contribuiu com 16. E Josh Hart se destacou nos rebotes, com 16. Foi o suficiente para derrubar os Lakers e empurrar a tradicional equipe para as últimas posições da Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Los Angeles Lakers 104 x 106 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 109 x 126 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 121 x 122 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 117 x 107 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 106 x 116 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 130 x 125 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 95 x 112 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

New York Knicks x Orlando Magic

Miami Heat x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets