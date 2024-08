Olimpíadas 2024: os bastidores do pedido de casamento de Almir dos Santos: ‘Fiz um teatro’

PARIS - Almir dos Santos participou nesta sexta-feira da final do salto triplo no Stade de France, em Paris, pelos Jogos Olímpicos. No entanto, não foi seu desempenho na pista que fez sucesso — um 11° lugar —, mas o pedido de casamento que animou o público transmitido ao vivo pelas câmeras do estádio.

“A Talita foi meu porto seguro, me deu tranquilidade para poder trabalhar. Não podia perder essa oportunidade, ela merecia esse carinho. Ela me ajudou a conectar minha vida de atleta e pessoal”, disse Almir, que acredita que a noiva não desconfiou do pedido. O anel de noivado, inclusive, foi trazido na mala de Talita, embrulhado em um pedaço de papelão dentro de um dos tênis usados pelo atleta. “Nos últimos dias, tinha deixado bem claro que não aconteceria”, brincou.

Almir dos Santos terminou em 11º lugar no salto triplo, mas ficou marcado pelo pedido de casamento a namorada após a prova. Foto: Ben Stansall/AFP

PUBLICIDADE “Já fui cobrado algumas vezes. Ela dizia: ‘Sou só uma namoradinha, né?”, disse entre risos. “Não foi meu plano. Não podia pensar nisso durante a prova. Coloquei o anel dentro da mala. Quando acabou a prova fiquei chateado e pensei: ‘Não vai ser mais hoje, vou fazer o pedido na Torre Eiffel’. Mas tive tempo para pensar, me reencontrei e reconsiderei”. Almir contou que procurou um dos câmeras que estava fazenda a transmissão das provas do atletismo e falou da sua intenção de pedir a amada em casamento. Então, houve uma mobilização da organização para montar o cenário ideal para o pedido.

Enquanto isso, Almir tentava disfarçar sua intenção. Todas as vezes que olhava para a amada fazia questão de demonstrar frustração. “Agora não dá mais para desistir. Mantive um teatro para ela não desconfiar. Como ela é míope, também facilitou”.

Sobre a data do casamento, Almir desconversou. “Um passo de cada vez. Vamos organizar direitinho”. Ao menos, o atleta ouviu o sim e uma frase: “Você é louco”. “Essa parte da minha vida é que chamo de felicidade. O último romântico”.