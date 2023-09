Goiás x Inter: onde assistir, horário e escalação das equipes

Enquanto vive um grande momento na Copa Libertadores, competição na qual já garantiu presença nas semifinais diante do Fluminense, o Internacional ainda sofre atrás de pontos no Campeonato Brasileiro. Neste sábado vai enfrentar o Goiás, a partir das 16h, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 22ª rodada. Este duelo coloca frente a frente dois times que estão tentando deixar a parte baixa da tabela e promete esquentar a luta contra a zona do rebaixamento.

Com expectativa de buscar o título na Copa Libertadores, o Internacional viu o seu desempenho cair no Brasileirão. Estacionou nos 25 pontos e está em 14º lugar. Em caso de derrota, o clube gaúcho pode se aproximar dos times que estão lutando contra o rebaixamento. A última vitória pelo Brasileirão aconteceu no dia 25 de junho, contra o América-MG por 2 a 1 na distante 12ª rodada. O jejum de vitórias já dura nove jogos.

GOIÁS X INTER

DATA : 02/09/2023

: 02/09/2023 HORÁRIO : 16h.

: 16h. ESTÁDIO : Hailé Pinheiro, Serrinha.

: Hailé Pinheiro, Serrinha. LOCAL: Goiânia (GO).

Goiás recebe o Inter em Goiânia Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Higor Meritão ou Raphael Guzzo), Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico : Armando Evangelista.

- Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Higor Meritão ou Raphael Guzzo), Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. : Armando Evangelista. INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS

26/08/2023 - Corinthians 1 x 1 Goiás - Brasileirão

29/08/2023 - Inter 2 x 0 Bolívar - Libertadores