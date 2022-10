A supercampeão Beatriz Ferreira vai estrear na carreira profissional em 12 de novembro, contra a compatriota Tayna Cardoso, em Cleveland, Estados Unidos. Medalha de prata na Olimpíada do Japão e no Mundial na Rússia, a brasileira tem contrato com a empresa Matchroom de Eddie Hearn, mas mantém carreira também no boxe olímpico até Paris/2024.

Bia, de 29 anos, deverá fazer uma segunda luta profissional, em 3 de dezembro, na preliminar de Juan Francisco Estrada e Roman “Chocolatito” Gonzalez, em Glendale, Estados Unidos, com rival a ser anunciada.

Bia recebe uma boa remuneração da Confederação Brasileira de Boxe, da Marinha do Brasil, do governo federal e de patrocinadores e vai continuar com isso pelo menos até a Olimpíada de Paris, quando vai tentar a conquista inédita do ouro olímpico para o boxe feminino do Brasil.

Beatriz Ferreira estreia no boxe profissional em 12 de novembro nos EUA, contra a compatriota Tayna Cardoso. Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Desde 2016, os boxeadores podem ter carreira híbrida; ou seja: serem profissionais e lutarem nos Jogos Olímpicos. Bia é primeira atleta da nobre arte a ter esta atitude. Bia soma 36 pódios em 37 torneios internacionais. São 95 lutas amadoras, com 86 vitórias e nove derrotas.

“Acredito que será um grande show de estreia e ótimo para o boxe profissional do Brasil”, disse Mateus Alves, que é técnico de Bia no amador e será também no profissional.