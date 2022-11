Beatriz Ferreira promete ‘grande show’ nos EUA na estreia do boxe profissional

Publicidade

Beatriz Ferreira estreia no boxe profissional, neste sábado, em Cleveland, nos Estados Unidos, diante da compatriota Taynna Cardoso. Medalha de prata na Olimpíada do Japão e no Mundial na Rússia, Bia assinou contrato a empresa Matchroom de Eddie Hearn, mas mantém carreira também no boxe olímpico até os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Desde 2016, os boxeadores podem ter carreira ‘híbrida’ ou seja: serem profissionais e lutarem nos Jogos Olímpicos. Bia é primeira atleta de alto nível do boxe a ter esta atitude. Aos 29 anos, Bia soma 36 pódios em 37 torneios internacionais. São 95 lutas amadoras, com 86 vitórias e nove derrotas.

“Eu estou muito feliz de estar aqui e poder representar a Matchroom Boxing, a DAZN e agradecer ao Eddie por ter me dado esta chance”, disse a boxeadora, que vestiu a camiseta da seleção brasileira na entrevista coletiva. “Eu estou um pouco ansiosa, mas esta e a adrenalina que a gente precisa para subir no ringue e representar nosso País.”

Beatriz Ferreira na encarada com Taynna Cardoso antes da sua primeira luta no boxe profissional

“Eu me sinto muito animada em poder fazer a minha primeira luta no boxe profissional aqui nos Estadão Unidos, o maior palco do mundo no boxe”, continuou a lutadora.

“Tenho orgulho de ser a primeira boxeadora brasileira a fazer parte deste grande time que é a Matchroom Boxing. Eu me preparei muito forte durante 12 semanas para esta luta. Vim aqui pra mostrar todo meu potencial e dar um grande show de boxe aos fãs que estiverem presentes no ginásio e assistindo pela DAZN”, completou Bia, que vai lutar na categoria superpenas, até 58.967 quilos.

Bia recebe uma boa remuneração da Confederação Brasileira de Boxe, da Marinha do Brasil, do governo federal e de patrocinadores e vai continuar com isso pelo menos até a Olimpíada de Paris, quando vai tentar a conquista inédita do ouro olímpico para o boxe feminino do Brasil.