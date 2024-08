Olimpíadas 2024: Bia Ferreira para em irlandesa de novo e fica com bronze em Paris

“Eu queria ser campeã olímpica, fechar com chave de ouro, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. Não foi dessa vez, mas tenho uma missão no boxe profissional e vou completar ela. Sou muito feliz pelo que o boxe olímpico me proporcionou”, disse Bia Ferreira, que terminou a carreira olímpica com 108 vitórias (20 nocautes) e nove derrotas.

O boxe tem mais uma chance de medalha na categoria 57 quilos no feminino. Jucielen Romeu luta neste domingo contra a turca Esra Kahraman Yyildiz, às 11 horas, pelas quartas de final. Se a brasileira vencer, garante a medalha de bronze porque no boxe não há disputa de terceiro lugar e os perdedores nas semifinais ficam automaticamente com um lugar no pódio.