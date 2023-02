Terremoto na Turquia: Bia cita ‘medo’ e Souza diz que ‘estrago foi grande’ no país, com 2.300 mortes

O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria e matou mais de 2.300 pessoas nesta segunda-feira provocou reações em atletas do mundo todo. Alguns deles, como a central Ana Beatriz Corrêa, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, viveram de perto o medo causado pela situação. Bia atua no Kuzeyboru, da cidade turca de Askaray, e foi evacuada do prédio onde mora durante os tremores, mas o local não teve maiores danos, pois a magnitude foi menor do que em cidades nas redondezas de Gaziantepe, epicentro do fenômeno natural.

“Era umas 4h20 da madrugada, eu acordei e estava balançando. Eu não entendi bem o que estava acontecendo, meio perdida. Parou, eu peguei o telefone e perguntei em um grupo se estava tudo bem. Teve uma segunda vez e pediram para a gente sair do prédio, ficar dentro dos carros. Estava nevando bastante, passou uns 40 minutos mais ou menos e falaram para a gente voltar para o prédio que estava tudo bem”, relatou Bia.

Leia também Terremoto na Turquia: vários atletas estão sob os escombros; goleiro do Malatyaspor morre

“Vi no grupo as meninas falando, preocupadas com família e amigos. Quando fui ver, foi uma intensidade bastante forte. Na nossa cidade foi escala 6,0 ou 5,8, mas onde foi mais forte morreram pessoas, caíram prédios. É uma situação que deixou todos bem preocupados. Na segunda vez que pediram para sair, deu bastante medo. Nossa cidade aqui está tudo bem, mas tem outras que a situação foi bem grave. Obrigado pelas mensagens e preocupação”, completou.

Terremoto atingiu regiões da Turquia e da Síria na manhã desta segunda-feira. Foto: Khalil Hamra/AP

Companheira de Bia na campanha do vice-olímpico nos Jogos de Tóquio, Gabi Guimarães também joga na Turquia, uma potência do vôlei mundial. Jogadora do VakifBank, a estrela da seleção brasileira mora em Istambul, onde o terremoto não causou grandes estragos. “Estamos bem por aqui, mas acompanhado as notícias com muita tristeza e rezando por todos”, escreveu a ponta.

De acordo com a imprensa turca, um time de vôlei da segunda divisão turca estava em um hotel que desabou na Anatólia e somente três atletas foram resgatados. Também há relatos de que 14 jogadoras de um time feminino, também da segunda divisão do vôlei nacional, estavam em um prédio que desabou.

JOGADORES DE FUTEBOL SE MANIFESTAM

O volante Souza, ex-Vasco, Grêmio e São Paulo, também se manifestou pelas redes. Ele está na Turquia. Ele é jogador do Besiktas, time com sede em Istambul. “Estamos bem, mas infelizmente o estrago foi grande, e o país está em alerta”, escreveu. O meio-campista também compartilhou uma imagem incentivando a doação de sangue. “Convidamos nossos cidadãos a doarem sangue durante o dia para necessidades adicionais que possam ocorrer nas regiões atingidas pelo terremoto”.

O meia Alex é um dos maiores ídolos da história do Fenerbahçe. Foto: FATIH SARIBAS / REUTERS

O ex-meia Alex, ídolo do Fenerbahçe e hoje técnico do Avaí, não está no país, mas publicou uma mensagem de apoio ao povo turco. “Fique bem logo, Turquia. Compartilho com vocês toda a dor causada pelo terremoto. Deixo aqui minhas condolências aos falecidos e desejo uma melhora rápida aos feridos”, escreveu em sua página no Instagram. Gustavo Henrique e Luan Peres, ex-jogadores do Santos e atualmente no Fenerbahçe, se manifestaram nas redes, em apoio ao povo turco.

Felipe Melo, com passagens pelo futebol turco e atualmente no Fluminense, também mandou energias positivas ao país, em vídeo publicado em seu Instagram. “Meus sentimentos à minha segunda pátria. Meu coração e minhas orações estão com vocês”, afirmou o jogador, em turco. Gustavo Henrique e Luan Peres, ex-jogadores do Santos e atualmente no Fenerbahçe, se manifestaram nas redes