Bia Souza e Rafael Silva conquistam medalhas de bronze no Mundial de judô

O Brasil não passou em branco no Campeonato Mundial de judô. Beatriz Souza e Rafael Silva levaram as medalhas de bronze nas categorias pesadas da modalidade no último dia de disputas individuais em Doha, no Catar. A brasileira bateu a coreana Kim Hayun, enquanto Baby precisou de Golden Score para vencer o Temur Rakhimov, atual líder mundial da categoria acima de 100kg.

O sábado marcou o último dia da competição individual com judocas das categorias mais pesadas, acima de 78kg feminino e acima de 100kg masculino. Ambos os brasileiros buscavam as primeiras medalhas para a delegação, que estava zerada até o início do dia. Beatriz Souza começou a campanha contra a sul-coreana Park Saetybol e venceu por ippon.

Rafael Silva leva o bronze no Mundial de Judô em Doha, no Catar. Foto: Di Feliciantonio Emanuele/IJF

Em seguida, nas oitavas de final, passou Milica Zabic, da Sérvia, que foi eliminada por acúmulo de três punições. Nas quartas de final, contra a francesa Julia Toulofua, Bia foi derrotada por ippon, após receber duas punições. Na repescagem, a brasileira passou pela italiana Asya Tavano em luta rápida de 30 segundos. Na luta pela medalha, Bia Souza derrubou a adversária, a sul-coreana Kim Hayun, em um minuto de luta e garantiu o pódio.

Rafael Silva vence número 1 e fica com bronze

O duas vezes medalhista olímpico Rafael Silva teve que suar para chegar ao pódio. Em sua estreia, o Baby, como é conhecido, venceu equatoriano Freddy FIgueroa forçando três punições para o adversário. Na oitavas de final, encarou o alemão Losseni Kone, que foi derrotado por ippon do brasileiro. Já em zona de disputa de medalhas, Rafael Silva foi derrotado por Alisher Yussupov, do Uzbequistão, caindo para a disputa do bronze. Na repescagem, teve pela frente o cubano Andy Granda, campeão mundial em 2022. Em luta bastante estudada pelos dois atletas, Baby mostrou experiência de 36 anos completados na última terça-feira, forçou três punições no adversário e seguiu para a luta pelo bronze.

Na disputa pela medalha, o brasileiro encarou o e líder do ranking na categoria acima de 100kg, Temur Rakhimov, do Tajiquistão. Baby levou a disputa para o Golden Score, e mostrando estar em melhores condições no tempo complementar, conseguiu um waza-ari para conquistar o bronze.

O Mundial de Judô termina neste domingo com a disputa por equipes e judocas como Rafaela Silva, Willian Lima e os medalhistas Beatriz Souza e Rafael Silva voltam aos tatames.