Bilionário boliviano representa o Brasil em competição de barcos elétricos contra Drogba e Nadal

Vice-presidente da Shein, o bilionário boliviano Marcelo Claure investe parte de sua fortuna no esporte. Depois de comprar o Bolívar e uma fatia do Girona, clube que faz surpreendente campanha no Campeonato Espanhol, ele decidiu enveredar para área pouco explorada e, por isso, mais desafiadora: uma competição de barcos elétricos.

Claure vai desafiar estrelas do entretenimento e do esporte, como Didier Drogba, um dos maiores nomes da história do futebol africano, Tom Brady, astro do futebol americano, e Rafael Nadal, um dos maiores tenistas de todos os tempos, além do piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Perez. O DJ Steve Aoki e o cantor e compositor Marc Anthony são outras figuras envolvidas no campeonato.

Todos são donos de equipes que disputarão a UIM E1, competição criada com uma proposta nova de corridas aquáticas baseada em energia limpa para, segundo os organizadores, “proteger as águas e zonas costeiras pelo mundo”.

“Sempre fui um grande apaixonado pela Fórmula 1 e Fórmula E. E nos últimos anos, fiquei com um interesse muito grande no mundo da transição ecológica”, explica Claure, em entrevista ao Estadão, de Nova York, onde mora.

“Tem o melhor do mundo no tênis, no futebol americano, no entretenimento. Eu sou ganhador no mundo dos negócios e um pouco no futebol”, argumenta o competitivo empresário.

Marcelo Claure vai representar o Brasil em competição de barcos elétricos Foto: Taba Benedicto/Estadão

São três os seus principais objetivos ao participar do primeiro e único campeonato de barcos elétricos de corrida do mundo autorizado pela União Internacional de Motonáutica (UIM, sigla em inglês).

“Objetivo número 1 é ganhar, não entro só para participar. Número 2: quero quer exista uma regata no Brasil em 2025. Pra mim, Belém, Rio de Janeiro e Amazonas são tão importantes para a sustentabilidade como as outras cidade. O Brasil vai ser o lugar mais importante do planeta para a ecologia no ano que vem porque será sede da COP-30. Terceiro: gostaria que nossa equipe fosse 100% brasileira. No futuro, tem de ter pilotos, engenheiros e todos funcionários brasileiros”.

Investidor em motos elétricas na Índia e em projetos que envolvem o lítio, usado nas baterias dos carros elétricos, o empresário se interessou por esse evento que reúne barcos sustentáveis e se reuniu com os organizadores. Notou que eram muitas as personalidades do esporte e do entretenimento, mas faltava alguém do “mundo dos negócios”, como diz. Resolveu, então, embarcar na empreitada como dono do time Brasil.

“Eu tenho uma grande paixão pelo Brasil. Acredito que o futuro da transição ecológica está no Brasil, que vai ser o motor da economia verde do mundo. Conversei muito com o presidente Lula sobre o futuro do Brasil e o ministro Haddad”, diz o executivo, que é sócio da eB Capital, gestora em investimentos alternativos que tem R$ 5 bilhões sob sua gestão. Ele é o nome por trás da vinda da chinesa Shein - da qual hoje é vice-presidente - para a América Latina e que também trouxe o grupo japonês Softbank para a região.

Barcos da E1 são 100% elétricos e dirigidos por um homem e uma mulher Foto: Divulgação/E1

Barcos sustentáveis

Os barcos, chamados de “racebirds”, são 100% elétricos e têm design futurista. A embarcação do Brasil apresenta as cores da bandeira brasileira, além do preto na parte central. “É um barco diferente, que compete em cima da água”, resume Claure. Os veículos atingem velocidade máxima de 93 km/h.

Enquanto a maioria das outras equipes já trabalha juntas há dois anos, Claure teve de montar um time às pressas, desde dezembro, para competir a partir de fevereiro nas sete regatas que fazem parte do calendário. As primeiras provas serão realizadas nos dias 2 e 3 de fevereiro, em Jeddah, na Arábia Saudita. Haverá corridas também em Veneza (Itália) Puerto Banús (Espanha), Genebra (Suíça), Mônaco, Roterdã (Holanda) e Hong Kong, esta que será a etapa decisiva, nos dias 9 e 10 de novembro.

O empresário boliviano ainda tem de definir a contratação dos pilotos, além dos engenheiros e dos membros da equipe. O barco precisa obrigatoriamente ser pilotado por um homem e uma mulher. Os pilotos, segundo ele, serão suecos ou britânicos e os engenheiros virão da Índia. “Já tenho a máquina, que é o mais importante, e estou em negociações avançadas com dois pilotos”, afirma claure.

Marcelo Claure quer, no futuro, equipe toda brasileira Foto: Divulgação/E1

Seu plano é investir em dois pilotos que sejam campeões em suas modalidades. “A velocidade dos dois tem que ser boa para ganharmos. Tem de haver equilíbrio”, considera. Competitivo, ele cita diversas vezes o termo “disrupção”, que é importante ter, segundo ele, à frente de seus negócios.

“Tenho experiência em comprar equipes e colocar a melhor gente possível nelas. Vamos tentar fazer a mesma coisa. A ideia é pegar os melhores pilotos, o melhor time e aplicar métodos disruptivos para fazer algo diferente e ganhar”, afirma o fundador e CEO de um fundo de investimento global multibilionário que abrange vários setores, como telecomunicações, tecnologia, mídia, infraestrutura, transição climática e energética, moda e esportes.

A competição apoia o programa ambiental “Blue Action of E1″, que visa proteger e restaurar os ecossistemas marinhos nas orlas marítimas das cidades participantes do torneio, com impacto positivo nas comunidades locais.

Claure crê que, caso tenha êxito em sua nova jornada, o interesse na modalidade entre os brasileiros vai aumentar, bem como nos esportes e tecnologias sustentáveis. “É uma grande oportunidade para que o nosso time Brasil seja protagonista em um novo esporte”.