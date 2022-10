Borussia Dortmund busca empate salvador no último lance contra Bayern de Munique

Continua após a publicidade

O Borussia Dortmund foi guerreiro neste sábado e conseguiu se recuperar no clássico contra o Bayern de Munique após estar perdendo por 2 a 0. Empurrado pela torcida no Signal Iduna Park, o time da casa pressionou e buscou o empate por 2 a 2 no último lance, impedindo que o rival assumisse a liderança do Campeonato Alemão. O confronto foi válido pela nona rodada.

O resultado deixa os dois times empatados com 16 pontos cada, sendo que o Bayern leva a melhor nos critérios de desempate e fica na terceira colocação. O Borussia é o quarto. Com 17 pontos e um jogo a menos, Union Berlim e Freiburg são os dois líderes do torneio.

O atacante Modeste, que havia perdido um gol poucos minutos antes, cabeceia a bola e marca o gol de empate do Borussia Dortmund. Foto: Martin Meissner/AP

O clássico começou sem muitas oportunidades para os dois times. A primeira boa chance foi do Borussia, aos 30 minutos do primeiro tempo. Logo depois, aos 33, o Bayern abriu o placar com um belo gol de Goretzka, que recebeu na entrada da área e finalizou de forma certeira.

No segundo tempo, o time visitante conseguiu ampliar a vantagem com Leroy Sané. O jogador alemão recebeu fora da área, ajeitou e bateu firme, mas contou com uma colaboração do goleiro adversário para fazer 2 a 0, aos 8 minutos.

O Borussia Dortmund conseguiu diminuir e voltar para a partida aos 29 minutos. O jovem Moukoko criou jogada trabalhada com Modeste e recebeu para finalizar firme no gol de Manuel Neuer e fazer 2 a 1. Aos 38 minutos, Modeste recebeu na cara do gol e furou, perdendo grande chance de marcar o empate.

Para aumentar as esperanças do Borussia, Coman recebeu o segundo amarelo e foi expulso aos 45 minutos. O time aurinegro se lançou ao ataque, inclusive mandando o goleiro para a área, e o gol de empate saiu no último lance, aos 50 minutos. Schlotterbeck evitou a saída da bola e cruzou na cabeça de Modeste, que marcou o 2 a 2.

PAULINHO MARCA

Vivendo um conturbado começo de temporada, o Bayer Leverkusen espantou a má fase ao golear o Schalke por 4 a 0. A vitória foi comandada pelos jovens jogadores do time da casa. Moussa Diaby e Jeremie Frimpong, duas vezes, abriram vantagem para o Leverkusen. Já nos acréscimos, o brasileiro Paulinho fechou a conta. O Bayer está em 14º, com oito pontos. Com seis, o Schalke é o primeiro na zona de rebaixamento, em 16º.

OUTROS JOGOS

Na manhã deste sábado, o lanterna Bochum surpreendeu o Eintracht Frankfurt com uma vitória por 3 a 0 e atrapalhou as pretensões do adversário no torneio. O Frankfurt fica em sétimo. Wolfsburg e Augsburg empataram pelo placar de 1 a 1, mesmo resultado pelo qual o Mainz empatou com o RB Leipzig.