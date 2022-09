Boxeador de 25 anos morre após ser nocauteado e ficar em coma na Colômbia

O boxeador colombiano Luis Quiñones morreu aos 25 anos, na cidade de Barranquilla, na Colômbia, após ficar em coma induzido depois de ser nocauteado em uma luta pelo título nacional dos meio-médios, ocorrido na última semana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Federação Colombiana de Boxe.

“Expressamos nossas condolências à família do boxeador Luís Quiñónes que infelizmente faleceu à meia-noite de quinta-feira, após ser declarado em morte cerebral (...) o esporte está de luto”, lamentou a entidade no Twitter.

Quiñonez foi levado para uma clínica na cidade caribenha de Barranquilla na noite de sábado logo após cair na lona no oitavo assalto da luta contra José Muñoz. O pugilista foi diagnosticado com um “trauma craniocerebral” e passou por uma cirurgia de emergência, sendo colocado em coma induzido pelos médicos após o procedimento para “proteger o cérebro”.

Leonardo, irmão de Quiñones, homenageou o boxeador com uma publicação no Facebook. “Você foi à nossa frente, meu irmão de alma, agora está no colo de seu pai celestial (...) sempre e para sempre em nossos corações.”

Boxeador Luis Quiñones, en UCI luego de combate en Barranquilla ante José Muñoz. pic.twitter.com/h2TGs6A9mZ — Las Noticias (@Lasnoticiascol) September 26, 2022

Quiñones desmaiou no último round da luta, após uma enxurrada de golpes do rival. Embora por vários segundos ele tenha lutado para se levantar, o árbitro declarou um nocaute. Esta é a terceira morte relacionada ao boxe neste ano. Anteriormente, o russo Arest Saakyan, de 26 anos, faleceu em janeiro, enquanto o sul-africano Simiso Buthelezi, de 24, morreu em junho.

Na terça-feira, sua irmã Mayra Alejandra garantiu que os dois boxeadores estavam próximos, eximindo o rival de qualquer tipo de culpa. “Isso é um esporte”, Muñoz “não tem culpa (...) não temos nada contra ele”, disse a mulher à Rádio Caracol, da Colômbia.