Popó desafia empresário, e Bambam provoca youtuber para luta de boxe

Depois do evento Fight Music Show 4 (FMS), que teve a disputa entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam como o desafio mais esperado da noite, os adversários já têm novas lutas para disputar. O tetracampeão mundial, que nocauteou Bambam em 36 segundos de luta, vai subir no ringue para lutar contra o empresário Guilherme Grillo. Já o campeão da primeira edição do Big Brother Brasil quer desafiar o youtuber internacional e lutador Jake Paul.

A luta contra o empresário Guilherme Grillo foi combinada em agosto do ano passado, e o confronto está marcado para o dia 23 de março, em Florianópolis, no Danki Fight Show. Nas redes sociais, o empresário da área de tecnologia e programador tem respondido perguntas dos seguidores que provocam: "Vai durar mais que o Bambam?". "A ideia é sim, foi o quê, 30 segundos? Mas cada luta é uma luta, não tenho bola de cristal, mas, a princípio, tudo indica que sim (risos)", afirmou o empresário.

Popó derrota Bambam em menos de 40 segundos de combate. Foto: Mariana Lima/FMS

Quem é o empresário que vai lutar contra Popó?

O empresário trabalha na área de tecnologia, no setor de Inteligência Artificial. De forma autodidata, ele começou a programar com 13 anos e se aventurou no mundo de desenvolvimento de sites e games.

Grillo pratica muay thai há mais de 10 anos e tem treinado boxe para subir no ringue. No Instagram, ele tem um destaque chamado “Saga Popó” onde compartilha vídeos curtos com os treinos que tem feito nas últimas 32 semanas para enfrentar o lutador.

Quem é o youtuber que Bambam desafiou?

Jake Paul é lutador semi-profissional, youtuber e irmão de Logan Paul, também lutador e youtuber. Assim como o Logan, o norte-americano alcançou a fama no antigo aplicativo de vídeo Vine, e chegou até a fazer parte do elenco da série de comédia Bizaardvark, do Disney Channel.

Desde 2020, o youtuber começou a se aventurar no boxe profissional. Em 2022, ele chegou a vencer o ex-campeão Peso Médio do UFC, Anderson Silva. Ele já acumula nove lutas no boxe, a última delas foi contra o pugilista Ryan Bourland.

No podcast PodPah, Bambam anunciou que já está em contato com o treinador de Jake e pretende lutar com o youtuber até o final deste ano, provavelmente em dezembro. O ex-BBB defende que tem chances de ganhar de Paul, entretanto, mesmo que perca, afirma que ganharia bastante dinheiro.