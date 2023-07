Boxe: Whindersson Nunes é derrotado por influenciador inglês e é eliminado do torneio ‘High Stakes’

Whindersson Nunes bem que tentou, mas não foi páreo para o influenciador britânico Kenny Ojuederie, conhecido como “King Kenny”, e acabou derrotado na noite de sábado, dia 15, na semifinal do torneio de boxe amador High Stakes em Dublin, na Irlanda.

Lutando no confronto principal da noite, Nunes perdeu por decisão unânime dos juízes. Superior durante toda a luta, Kenny chegou a derrubar o brasileiro durante o segundo round e, após adquirir a vantagem, administrou o combate até o soar do gongo.

Whindersson Nunes é o principal nome do torneio "High Stakes", que reúne atletas e influenciadores em lutas amadoras de boxe. Foto: Instagram/@whinderssonnunes

“Não é a primeira vez que eu apanho, então estou acostumado. Hoje eu sei que saio daqui muito mais forte do que entrei. [...]Espero voltar aqui pra fazer um show de humor pra vocês nesse lugar”, afirmou Whindersson.

A torcida brasileira marcou forte presença na Irlanda e criou um clima hostil para o inglês. Ao longo da promoção do combate, Kenny fez inúmeras provocações contra Nunes e se recusou a cumprimentá-lo durante a pesagem oficial.

O clima, no entanto, melhorou assim que a luta foi encerrada. Além de aceitar os cumprimentos do brasileiro, o britânico se juntou à Whindersson e dançou o funk “Parado no Bailão” ainda em cima do ringue enquanto comemorava sua vitória.

Em seu Instagram, o comediante brasileiro fez graça com sua derrota e ainda encontrou tempo para provocar seu adversário das quartas de final, o rapper polonês Filipek. “Aprende Filipek”, disse Nunes ao postar uma foto de sua cara machucada após o confronto. Whindersson derrotou o músico por nocaute técnico em sua última luta, também no torneio High Stakes.