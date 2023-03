Boxeador Esquiva Falcão retorna dos EUA às pressas para ver nascimento de filha

O boxeador Esquiva Falcão acaba de ser pai. Lívia, a filha do lutador com sua esposa, Suelen Falcão, nasceu na madrugada deste sábado (25), em uma maternidade de Vitória, no Espírito Santo. O parto foi induzido, por questões médicas, e durou cerca de nove horas. A bebê nasceu às 2h45, no Hospital Vitória Apart, na Capital, pesando 3,1 kg e com 37 semanas de gestação.

“Foi um parto sofrido, mas tive todo um acompanhamento de uma equipe maravilhosa. Estou muito feliz. Quando iniciaram a indução do parto, o Esquiva desceu no aeroporto e veio direto para o hospital. Ele passou a madrugada inteira comigo, na banheira, me ajudando no parto”, diz Suelen.

O boxeador Esquiva Falcão estava nos EUA se preparando para a disputa do campeonato mundial que ocorre em abril. Foto: FLAVIO PEREZ/ON BOARD SPORTS

Esquiva estava nos Estados Unidos treinando na Academia Robert Garcia, em Los Angeles, para o mundial. Ainda sem local definido, a competição será realizada em abril. Ao receber a notícia, no entanto, o boxeador pulou em um voo e retornou ao Brasil para ver o nascimento de sua filha.

“Estou muito feliz, realizado. Cheguei a tempo de acompanhar o parto e estar presente neste momento tão importante para a minha vida”, diz Esquiva.

Com a chegada de Lívia, o boxeador vai ficar no Espírito Santo durante 15 dias. Nesse período, ele vai permanecer treinando para não perder o foco no mundial. Depois, retorna aos EUA para continuar os treinos por lá.