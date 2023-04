Brasil avança com 8 surfistas em Bells Beach, com Medina e Italo; Tati Weston-Webb vai à repescagem

Após dois dias de adiamentos, a etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe começou entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta-feira. Na disputa masculina, oito surfistas brasileiros foram para a água na praia australiana e todos eles avançaram direto para a próxima fase. Única representante do Brasil entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb terá de disputar a repescagem.

João Chianca, Filipe Toledo e Caio Ibelli, primeiro, segundo e terceiro colocados do ranking, respectivamente, passaram como vice-líderes de suas baterias. Atual campeão, Filipinho teve dificuldade para se classificar e se salvou de ir para a repescagem ao pegar uma onda avaliada com nota 5.47 a três minutos do fim da bateria. Terminou com a pontuação final de 11.24, acima do havaiano Ian Gentil (10.36) e abaixo do australiano Owen Wright (12.84).

Tatiana Weston-Webb é superada por americana Caroline Marks e Isabella Nicolls, da Austrália. Foto: Ed Sloane/World Surf League

João Chianca somou o total de 11.67 para avançar na bateria que teve o australiano Dylar Moffat como líder, com 12.33, e o sul-americano Matthew McGillivray em terceiro, com 10.84. Assim como os compatriotas, Caio Ibelli teve pontuação menor que um rival da Austrália, mas avançou em segundo. Fez 10.94 pontos contra 13.27 de Ryan Callinan. O havaiano Ezekiel Lau ficou com 10.34 e vai para a repescagem.

Apenas dois brasileiros terminaram suas baterias em primeiro lugar. Michael Rodrigues fez 14.47 para superar o sul-africano Jordy Smith (12.47) e o australiano Callum Robson (11.9,). Já Yago Dora travou uma batalha franca com Samuel Pupo ao anotar 13.83 e avançou na ponta, deixando o compatriota em segundo, com 13.67. O americano Jake Marshall não acompanhou a dupla do Brasil e foi para a repescagem após somar 10.00 cravados.

A maior nota da bateria é do Michael Rodrigues!



Usando a prioridade e VOANDO em Winkipop! pic.twitter.com/EcSooI4h3h — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) April 6, 2023

O tricampeão Gabriel Medina conseguiu a vaga ao terminar em segundo lugar, com 13.00 pontos, atrás do japonês Kanoa Igarashi, medalhista olímpico de prata. Liam O’Obrien fez 12.43 na mesma bateria. O campeão olímpico Italo Ferreira também caiu no mar e fez 10.80 para avançar. Korone Andino, dos Estados Unidos, foi o primeiro, com 11.64, e Connor O’Leary, da Austrália, foi o terceiro, com 10.00.

Quinta colocada do ranking feminino, Tatiana Weston-Webb não teve um dia tão bom quanto os compatriotas da disputa masculina. Somou apenas 9.40, bem atrás da australiana Isabella Nichols (13.04) e da americana Caroline Marks (15.83), e buscará a vaga na próxima fase por meio da repescagem, em duelo com a australiana Tyler Wright e a francesa Johanne Defay.