Brasil busca 11º lugar na Copa do Mundo de rúgbi sevens após derrota para Japão

A seleção brasileira feminina de rúgbi sevens vai disputar o 11º lugar na Copa do Mundo. A equipe conquistou uma vitória sobre a Colômbia por 33 a 0 na primeira partida desse sábado, mas perdeu para o Japão de 19 a 10. O jogo valendo 11º lugar é no domingo, 9h59 da manhã, contra a Espanha.

Em primeiro duelo da disputa do 9º lugar, o Brasil venceu com autoridade. Isadora Lopes e Gabriela Lima fizeram 12 a 0 antes do intervalo. Thalia Costa, Gabriela Lima e Marcelle Souza deram números finais ao placar elástico da partida.

Na semifinal, as Yaras começaram melhores que as japonesas. Isadora Lopes marcou um try e abriu o placar, mas Hirano e Hara viraram a partida em 14 a 5. Hara voltou a marcar na segunda etapa da partida, deixando o Japão com 19 pontos. Marcelle Souza ainda descontou com um try e conversão, dando números finais ao jogo.

As brasileiras encerram o campeonato contra a Espanha. Caso as Yaras conquistem a 11ª posição no campeonato, será a segunda melhor campanha brasileira da história, apenas superada pelo 10º lugar em 2009.