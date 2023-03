Brasil conquista bronze inédito na Copa do Mundo de ginástica rítmica

A ginástica rítmica do Brasil entrou para a história neste sábado (18). Na Copa do Mundo realizada em Israel, o time brasileiro formado por Giovana Silva, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges somaram 63.850 na prova geral e ficaram com o bronze. O resultado fez as brasileiras serem as primeiras atletas não europeias ou asiáticas da história da modalidade a subirem no pódio em competições deste porte.

O feito deste sábado aconteceu na prova geral, que envolve a série mista e a dos cinco arcos. A conquista inédita foi construída com o conjunto brasileiro terminando a prova com arcos em segundo lugar e a disputa mista em segundo. Com as duas apresentações, o Brasil ficou atrás apenas da Bulgária, com 64.700, e Israel, campeão da prova com 65.450.

“Este resultado ratifica a medalha que conseguimos em Pesaro, confirma o que mostramos num excelente Mundial, no qual por pouco não subimos ao pódio. Estamos escrevendo a história por cima da história”, disse a técnica Camila Ferezin.

Divulgação CBG Foto: Divulgação CBG

“Se alguém tinha dúvida, agora não resta nenhuma: o Brasil entrou oficialmente para a elite internacional na Ginástica Rítmica. Nós, na CBG, nos sentimos felizes demais. Nós trabalhamos muito, nos estruturamos, e hoje estamos aí, competindo de igual para igual no mais alto nível”, comentou Luciene Resende, presidente da CBG.

A prova geral da ginástica rítmica é a disputa olímpica da modalidade e ela soma as duas apresentações, arcos e mista, com bolas e fitas. O Brasil já havia chegado no pódio em etapas de Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, mas nunca na prova geral.