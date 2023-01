Brasil faz bom primeiro tempo, mas perde para a Suécia no Mundial de Handebol

O Brasil deu sinais de que poderia vencer a anfitriã Suécia na rodada de estreia do Mundial de Handebol, na Arena Scandinavium, em Gothenburg, mas sucumbiu diante da favorita. Após fazer um primeiro tempo de resistência, a equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá acabou derrotada por 26 a 18 pelos suecos.

Embora tenha mostrado um bom desempenho defensivo, a seleção brasileira não foi muito eficiente no ataque, muito em razão da atuação do goleiro Andreas Palicka, que fez 15 defesas ao longo do duelo e foi eleito o melhor jogador da partida. Gottfridsson, com seis gols, foi quem mais balançou a rede. Do lado do Brasil, foi Gabriel Rodrigues, com quatro.

Apesar do favoritismo sueco e da ausência do lesionado Haniel, um dos principais jogadores da seleção, os brasileiros entraram em quadra bem organizados na defesa, contaram com boas intervenções do goleiro Rangel e fizeram um primeiro tempo bastante sólido. Conseguiram ficar em vantagem no placar em diferentes momentos.

Brasil é derrotado pela Suécia na estreia do Mundial. Foto: Reuters

Quando venciam por 8 a 7, deixaram os adversários alcançarem a virada para fechar a parcial com vitória por 11 a 9. Depois do bom primeiro tempo, o Brasil caiu de rendimento logo no começo da etapa final e logo viu a Suécia abrir uma vantagem de três gols, por 15 a 12. A partir daí, chegou a diminuir a diferença para dois, mas permitiu que os adversários aumentassem cada vez mais, com 26 a 18 no placar final.

Integrante do Grupo C, o Brasil volta a jogar no sábado, às 14h30, quando enfrenta Cabo Verde. Depois, o adversário será o Uruguai. Caso consiga avançar da primeira fase, o cruzamento é com o grupo D, formado por Hungria, Portugal, Islândia e Coreia do Sul. Entre as oito equipes citadas, duas chegarão às oitavas de final.