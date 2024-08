Olimpíadas 2024: Brasil encara ‘Dream Team’ dos EUA no basquete; veja data e horário das quartas

O triunfo deste sábado foi o terceiro dos EUA em três jogos na capital francesa. Com aproveitamento de 100%, o time americano derrotou Sérvia e Sudão do Sul nas outras partidas da chave. E garantiu a primeira colocação do Grupo C. Já o Brasil ficou em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Alemanha e França.

Pela terceira vez nestes Jogos, o time americano superou os 100 pontos no placar. E não deu qualquer chance à seleção de Porto Rico. O principal destaque dos EUA foi Anthony Edwards, cestinha do jogo, com 26 pontos. Joel Embiid anotou 15 enquanto Kevin Durant contribuiu com 11. LeBron James esteve em quadra por 17 minutos e marcou 10 pontos. Pelo time de Porto Rico, o destaque individual foi Jose Alvarado, responsável por 18 pontos.