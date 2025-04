Ela jogou com Bia Haddad, foi vice-presidente de empresa, mas largou tudo para brilhar no pickleball

Mariana Humberg é a melhor atleta brasileira no pickleball, modalidade esportiva que mais cresce nos Estados Unidos e que começa a virar febre no Brasil. Aos 28 anos, ela ocupa a 21ª posição no ranking mundial das duplas femininas, categoria que é sua prioridade na carreira. O destaque profissional já a levou a assinar contrato de patrocínio com a Adidas.

“Eu jogava contra Bia, a Ingrid Martins, a Luisa Stefani, a Carol Meligeni. São nomes que todo mundo conhece. Joguei no nível mais alto de tênis. Em vez de ir para o profissional, fui para faculdade nos Estados Unidos. É uma oportunidade muito boa”, relembra a atleta, em conversa com o Estadão.

Mari Humberg é a melhor jogadora brasileira de pickleball no mundo e jogou tênis com Bia Haddad nas categorias juvenis. Foto: Mari Humberg via Facebook

“Eu jogava bem tênis, mas tem mais 5 mil meninas que jogam no meu nível. É muito competitivo, então, eu escolhi ir para faculdade, jogar nos Estados Unidos, com uma bolsa completa, que é uma educação maravilhosa”, afirma Mari, que morou no país quando era criança.

Ela continuou a jogar tênis universitário até os 22 anos. Quando parou, a brasileira precisou encontrar esportes que ocupassem o espaço. “Sou muito ativa, eu corria, comecei a jogar futebol. Fui achar outras coisas para manter ativa, até que encontrei esse ‘esportezinho’ por causa de amigos”, relembra.

A familiaridade com a raquete ajudou. Quando jogou a primeira vez, contudo, Mari odiou o pickleball. Vindo do tênis, ela achou o jogo muito lento.

“Como alguém que jogou tênis por muitos anos, parece muito fácil. É uma raquetinha que parece plástico, uma bolinha que parece de criança. Eu falei: ‘Putz, esse esporte aqui não dá nada’. E me falaram: ‘Não, tem nível mais alto’”, relata.

Quando deu a segunda chance, a brasileira sentiu o calor de um clima competitivo, ainda em 2023. Os jogos a levaram aos torneios, que motivaram a saída do trabalho.

No pickleball, diferente do tênis, as disputas de duplas têm mais atenção que o simples. Foto: Mari Humberg via Facebook

Mari atuava na El Toro, empresa de marketing nos Estados Unidos. Ela chegou ainda como estagiária e, após quatro promoções, chegou à vice-presidência da companhia.

“Ia para torneios e convenci meu trabalho me patrocinar, coloquei o logo da empresa na minha blusa e saía para jogar. Eu ia lá e tentava vender o nosso produto para as pessoas”, conta, rindo. Um ano depois, ela tomou a decisão de deixar a empresa.

Mari liderava uma equipe com 30 pessoas. Quando comunicou o plano ao seu chefe, recebeu a confiança e a garantia de poder voltar caso não tivesse sucesso no planejamento. “Com 18 anos, eu me sentia invencível. Com 28, eu não me sinto. É aquela coisa de entender: ‘Bom, eu posso perder, mas eu tenho que tentar’”, refletiu.

‘Esporte que mais cresce’ não é exagero para o pickleball

A Associação da Indústria de Esportes e Fitness (SFIA, na sigla em inglês) relatou um aumento de 51,8% de praticantes do picklebal nos Estados Unidos entre 2022 e 2023. Analisando desde o “boom” de 2020, a alta é de 223,5%, segundo o relatório Topline Participation.

“O pickleball profissional aqui nos Estados Unidos está muito bem desenvolvido. No sentido de dar dinheiro. Não está bem desenvolvido ainda em saber exatamente qual que é o futuro. As ligas estão se entendendo ainda, mas, no Brasil, ainda é esporte muito amador”, avalia.

Modalidade já é febre no Brasil, com expansão de quadras privadas e em espaços públicos. Foto: Werther Santana/Estadão

Apesar de ter a categoria simples, o pickleball é mais relevante com as duplas. Além da 21ª posição na duplas femininas, Mari é a 32ª no ranking feminino de duplas mistas e 26ª no simples feminino. Ela atua na United Pickleball Association (UPA), vinculada ao principal circuito da modalidade, o Carvana, e à Major League Pickleball.

Desde que começou a carreira profissional, Mari deixou o Kentuckuy, onde vivia, e mudou-se para a Flórida. “Eu queria sair do frio e queria competição melhor. Minha vida agora é competir e dar aula”, conta.

“Estou ajudando a criar um esporte, a primeira geração de profissionais de um esporte que não existia antes”, celebra.

Mari Humberg viaja pelos Estados Unidos disputando torneios desde que deixou vida corporativa. Foto: Mari Humberg via Facebook

Pickleball pode virar esporte olímpico?

Pode até ser que sim, mas não será tão cedo. O pickleball tem três órgãos internacionais que regulam o esporte: a Federação Global de Pickleball (GPF), a Feraçção Internacional Pickleball (IPF) e a Federação Mundial de Pickleball (WPF). Somente a primeira tem representantes em todos os continentes, o que é utilizado de argumento para que as demais se tornem subordinadas a ela.

Uma exigência do Comitê Olímpico Internacional (COI) para considerar uma modalidade olímpica (diferente de incluí-la no programa olímpico) é uma liderança unificada. A partir disso, é preciso estar em conformidade com princípios de governança democrática, inclusiva e transparente.

Também é necessário implementar normas da Agência Mundial Antidopagem (WADA), obter reconhecimento do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e ter presença mundial e, no mínimo, uma competição internacional. Segundo a GPF, há o objetivo de incluir o pickleball nos Jogos Olímpicos de Brisbane, em 2032.