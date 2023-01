Brasileiro vence torneio internacional de nova modalidade olímpica no Rio de Janeiro

O Breaking do Verão movimentou o Rio de Janeiro neste domingo. A competição de dança, que passa a integrar o quadro de modalidades olímpicas a partir dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, contou com atletas de mais de 10 países e foi vencida pelo B-Boy Rato, entre os homens, e pela russa Kastet no feminino.

Na disputa do título, B-Boy Rato venceu o holandês Lee. Após o período de duelo entre o brasileiro e o representante da Holanda, os juízes decretaram a vitória e deram o título para o atleta do Brasil. Entre as mulheres, Kastet fez um duelo internacional com a francesa Sarah Bee e levou a melhor.

A edição de 2023 do Breaking do Verão teve o dobro de dias do que em 2022 e contou com atletas de países como Rússia, Alemanha, França, Argentina, Estados Unidos, Cazaquistão, Japão e Holanda. Maior e mais internacional, o torneio deste ano pode ter eliminatórias, fase semifinal e final.

Rudá Albuquerque

“Estamos extremamente felizes em realizar a segunda edição do Breaking do Verão. Em 2023 conseguimos trazer novos patrocínios que nos permitiu realizar um evento ainda maior, abrindo vagas para eliminatórias e tornando o BDV mais democrático. Nosso objetivo é trazer mais visibilidade no Brasil para essa nova modalidade olímpica que vem crescendo muito. O breaking é uma ferramenta de transformação social fortíssima e quanto maior a exposição, mais conseguiremos atingir a população” afirma Fernando Bó, idealizador do Breaking do Verão.

Breaking agora é olímpico

Visando chamar a atenção e o interesse das gerações mais jovens, o COI (Comitê Olímpico Internacional) vem alterando o quadro de modalidades olímpicas. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio, entraram para o programa surfe, skate, escalada e karatê.

Já para a edição de 2024, o breaking entra no lugar do karatê. A modalidade, que mistura músicas, passos de danças e estilo de vida, é uma das alternativas da entidade para trazer interesse dos mais jovens para a Olimpíada.