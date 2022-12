Britânico Cameron Norrie muda calendário e é nova estrela no Rio Open; Caspe Ruud desiste

O Rio Open, principal torneio de tênis do País, ganhou mais uma estrela internacional para a edição de 2023. O britânico Cameron Norrie, número 14 do mundo, mudou seu calendário de jogos e se juntará ao espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking, Lorenzo Musetti, Dominic Thiem e Diego Schwartzman entre os nomes da elite já confirmados na nona edição do ATP 500 carioca.

Norrie teve um ano de 2022 vencedor. Dono de quatro títulos do nível ATP, o britânico conquistou os troféus de Delray Beach e Lyon, além de chegar à semifinal em Wimbledon e entrar no top 10 pela primeira vez na carreira. O tenista retorna ao Rio Open, pois disputou a edição de 2019.

O britânico Cameron Norrie estará no Rio Open 2023 Foto: AP / AP

A boa notícia da vinda de Norrie ao Rio Open contrasta com a confirmação da desistência do norueguês Casper Ruud. O tenista não disputará mais a gira sul-americana por uma mudança no seu planejamento para 2023 por causa do desgaste.

“Uma pena essa mudança de calendário de última hora do Ruud. Assinamos com ele antes de Roland Garros e desde então ele teve uma sequência de torneios bastante intensa, o que fez ele mudar de ideia em relação a gira da América do Sul. Desejamos a ele muita sorte em 2023 e que ele possa jogar futuras edições do Rio Open”, disse Luiz Carvalho, diretor do Torneio.

Parte do calendário da ATP desde 2014, o Rio Open conta com Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin e Carlos Alcaraz no seu grande hall de campeões. Além disso, nomes como Fabio Fognini, Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud, Kei Nishikori, Marin Cilic, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Gael Monfils, Marcelo Melo, Bruno Soares, Thiago Monteiro, Thomaz Bellucci, Marcelo Demoliner, André Sá, Rogério Dutra Silva, entre outros, também competiram no ATP carioca.

Além dos nomes consagrados do País, outros dois jovens talentos brasileiros já estão garantidos na competição. Mateus Alves, vencedor da Maria Esther Bueno Cup, recebeu convite para a chave principal, enquanto Eduardo Ribeiro, vice, participará do qualificatório.