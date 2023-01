Britânico completa 365 maratonas em 365 dias e arrecada R$ 6,4 milhões

Nas últimas horas de 2022, um britânico conseguiu o objetivo que tinha traçado para si no ano: arrecadar 1 milhão de libras esterlinas (R$ 6,4 milhões) em prol da luta contra o câncer correndo 365 maratonas em 365 dias.

Gary McKee, de 53 anos, correu no sábado, debaixo de chuva, sua 365ª maratona do ano, o que representa um total de 15.330 quilômetros. Na chegada, foi recebido por um pequeno grupo de pessoas que foi apoiá-lo não muito longe de sua casa.

Leia também Pelé é homenageado na virada para o ano novo em cidades pelo Brasil

Este pai de família com três filhos e que vive em Cleator Moor, no noroeste da Inglaterra, alcançou seu objetivo financeiro algumas horas depois, conseguindo durante a tarde do último dia do ano a quantia de 1 milhão de libras (R$ 6,2 milhões, na cotação atual), para a associação Macmillan Cancer Support. E a arrecadação continuou aumentando neste domingo.

Gary McKee, de 53 anos, completa 365 maratonas em 365 dias

Este não é o primeiro desafio beneficente de McKee, que já atravessou o Brasil de bicicleta, escalou o monte Kilimanjaro e remou uma distância equivalente à do canal da Mancha. Em 2017, ele correu 100 maratonas em 100 dias e, em 2021, conseguiu fazer 110 em 110 dias.

Este ano, aumentou de forma considerável o nível, e para isso precisou de 22 pares de tênis. Vários corredores anônimos e inclusive esportistas, como o treinador inglês de rugby Kevin Sinfield, se uniram às suas corridas, que aconteciam frequentemente pela manhã, antes de ir ao trabalho às tardes em uma estação de tratamento de resíduos nucleares.

“As ruas estavam cheias de gente. Chovia, mas todo mundo aplaudia e gritava”, confessou McKee à BBC após a chegada de sua 365ª maratona do ano. “Vou me lembrar para sempre”.

O corredor também disse ao site especializado runnersworld.com que não está interessado em uma eventual homologação de seu feito como um recorde. “O que conta não são os recordes, mas ajudar as pessoas.”