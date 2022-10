Camacho lamenta início ruim no Sul e cobra foco do Santos fora da Vila Belmiro

Um início de jogo ruim, aliado à fragilidade do time quando joga como visitante, foram os motivos destacados pelo volante Camacho para justificar a derrota do Santos diante do Internacional, por 1 a 0, no Beira-Rio, pela rodada deste sábado, 1º de outubro, do Brasileirão. O jogador cobrou mais foco do time e disse que essa dificuldade precisa ser superada nesta reta final.

“Demos muito espaço no primeiro tempo e faltou concentração para cumprir o nosso objetivo. Não conseguimos ficar com a posse de bola e isso dificultou o andamento da partida”, afirmou o jogador.

Camacho afirmou que, após as instruções do técnico Orlando Ribeiro no intervalo, o Santos voltou mais atento. “O segundo tempo foi bem mais equilibrado e conseguimos entrar no jogo. Estamos tentando desde o início do Brasileiro para manter o padrão, mas estamos com dificuldade quando vamos jogar fora de casa. O Mano colocou um time ofensivo e isso também dificultou.”

Já o zagueiro Eduardo Bauermann lamentou as chances desperdiçadas para justificar a derrota em Porto Alegre. “Faltou capricho no último passe para conseguir chegar ao gol. O time do Internacional deu espaços para a finalização e nós não aproveitamos as chances.”

No Brasileiro, a última vez que o Santos deixou o campo com os três pontos atuando fora de casa foi na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, em 8 de agosto. Depois disso, a equipe acumulou derrotas como visitante para América-MG, Ceará e Palmeiras, além de um empate diante do Cuiabá.