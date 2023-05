Candidato da oposição à presidência do Corinthians relata ameaças de morte contra ele e sua família

Augusto Melo, candidato da oposição à presidência do Corinthians, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) relatando ameaças de morte contra ele e sua família nas últimas semanas. Segundo documento obtido pelo Estadão, uma das intimidações aconteceu dentro do Parque São Jorge, sede do clube. O caso foi registrado na quarta-feira, no 52º DP da Polícia Civil. Procurado, o Corinthians ainda não retornou à reportagem.

Às autoridades policiais, o empresário de 57 anos afirmou que as intimidações vêm acontecendo principalmente via telefone, por meio de números privados. Em uma das chamadas, uma voz desconhecida alertou o candidato para ter “cuidado com sua vida”, e que ele tem “um lugar no céu”. Augusto afirma ainda que uma das ameaças se estendeu à sua filha, também por meio de um telefonema.

O candidato ainda relatou à polícia que, na última semana, foi pegar o seu carro no estacionamento do Parque São Jorge na companhia de um amigo e encontrou o veículo com um bilhete no para-brisa. A mensagem dizia apenas “cuidado”. Esta foi a intimidação mais recente recebida pelo concorrente da oposição ao presidente Duílio Monteiro Alves.

Augusto Melo concorrerá com Duílio Monteiro Alves pelo cargo de presidente do Corinthians. Foto: Reprodução/ Instagram @augustomelooficial

“Podem ameaçar, deixar bilhete, daqui a pouco vão tentar plantar mentiras a meu respeito. É o jogo sujo que essa gente costuma fazer. Nada disso vai me intimidar”, disse Augusto Melo, ao Estadão. O candidato revelou também que decidiu contratar um serviço de segurança particular, mas ainda não definiu quem vai fazer o trabalho.

“Quando nos consolidamos como a única oposição política do clube, muitas pessoas alertaram que isso poderia acontecer. Mas a gente não quer acreditar que alguém seja capaz de descer a esse nível por uma disputa que deveria ser democrática, sobretudo com ameaças para a minha família. Isso é inadmissível e será combatido”, disse.

Augusto Melo é o único candidato de oposição no pleito corintiano, encabeçando a chapa “Corinthians Mais Forte”. Ele concorreu ao cargo em 2020, ficando atrás apenas de Duílio Monteiro Alves, vencedor da eleição e atual presidente do Corinthians. Será a primeira vez na história que a oposição vai estar unida em torno de um único nome. Para Duílio continuar no cargo por mais três anos será necessário uma mudança no estatuto.

O grupo de situação, que conta com o apoio do ex-presidente Andrés Sánchez, ainda não definiu quem sairá como candidato. Um dos cotados é André Luiz de Oliveira, mais conhecido como André Negão, conselheiro corintiano. O ex-goleiro e comentarista Ronaldo Giovanelli, ídolo do Corinthians, chegou a anunciar a sua candidatura por meio das redes sociais, mas apagou a postagem pouco tempo depois.

Em seu último ano de mandato, Duílio é alvo frequente de protestos nas arquibancadas. A crise, que tem como pano de fundo o insucesso no futebol, com eliminação precoce no Paulistão e a situação delicada na Libertadores, foi agravada com as trocas no comando técnico da equipe.

Depois de escolher o inexperiente Fernando Lázaro para começar a temporada como o treinador do Corinthians, optou pela controversa contratação de Cuca, condenado na Suíça por manter relações com uma garota de 13 anos, e que acabou ficando apenas sete dias no cargo depois de grande rejeição da torcida e da opinião pública. A solução encontrada foi Vanderlei Luxemburgo, com passagens vitoriosas pelo clube no início dos anos 2000, mas sem trabalhos relevantes na última década.

A eleição do Corinthians está marcada para ocorrer em novembro. Além do presidente, serão eleitos também dois vice-presidentes e os membros do Conselho Deliberativo. Tem direito a voto os associados com mais de cinco anos de presença no quadro, maiores de 18 anos e com todas as obrigações financeiras em dia. Vale ressaltar que o direito não se estende ao programa Fiel Torcedor. Estima-se que três mil votantes devem participar da eleição neste ano. Quem ganhar vai assumir uma divida do clube na ordem de R$ 825 milhões, um estádio para pagar e um elenco com jogadores um ano mais envelhecido.