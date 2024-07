Quem é o canoísta que irá competir com capacete de Ayrton Senna na Olimpíada em Paris

“Sou fã demais do Senna. Tenho uma tatuagem dele no braço e me identifico muito com seus princípios, com seu coração e seu patriotismo. Fiz homenagem a ele em Tóquio e fico feliz em poder homenageá-lo aqui em Paris. Agora ainda é mais especial pelos 30 anos de seu legado.”

Um dos primeiros atletas a chegar a Paris, Pepê desembarcou na capital francesa há duas semanas. Principal nome da canoagem brasileira, ele entra na água no dia 27 pela prova classificatória do C1.