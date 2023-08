Carlinhos Bala muda de esporte aos 43 anos e é anunciado como reforço do Recife Mariners

Carlinhos Bala agora joga futebol americano. Aos 43 anos de idade, o ex-atacante com passagens por Sport, Náutico e Santa Cruz foi anunciado nesta quinta-feira, 10, como novo kicker (chutador) do Recife Mariners, equipe da modalidade da cidade.

O ex-jogador não atua profissionalmente no futebol desde 2021. Na época, depois de três anos afastados dos gramados, Carlinhos Bala foi anunciado pelo Barreiros, da segunda divisão do Pernambuco, e entrou em campo em cinco oportunidades, sem marcar nenhum gol.

“Embora ele seja essa grande figura, admirada no Brasil inteiro, Carlinhos Bala é um jogador com muita história no esporte e, acima de tudo, experiência. A vivência esportiva dele é muito grande, passou por todos os clubes da cidade, jogou no Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil e isso ninguém tira dele. É uma experiência que todo mundo pode se beneficiar dela. Como ele tem os projetos dele com o futebol, como a sua escolinha, por exemplo, os treinos estão acontecendo em horários que conseguimos encaixar na agenda. Ele sabe o que tem que fazer mas, obviamente, existe uma adaptação ao formato da bola e a dinâmica do chute, que envolve entrosamento e “timing” com a equipe que faz a operação da jogada”, explicou Lucas David, treinador do Recife Mariners em entrevista para o Estadão.

Carlinhos Bala é novo atleta do Refice Mariners Foto: Caio Alencastro

“Em 2023 o Mariners completa 17 anos, já temos um tempo de estrada e sempre fizemos por onde para conseguir aparecer tanto local quanto nacionalmente. Nossa média de público só perde para os três grandes do futebol, então por conta disso o Carlinhos Bala já conhecia o Mariners sim. Sobre como funciona o jogo, não vou dizer que ele sabe como funciona o jogo inteiro, mas ele está ciente da função dele e o que ela envolve em campo”, explicou Lucas David.

Estreia no Arruda

Anunciado nesta quinta-feira, Carlinhos Bala já tem data de estreia marcada com a camisa do Recife Mariners. De acordo com a comissão técnica, o ex-jogador de futebol estará com seu novo time na próxima partida da equipe pelo Campeonato Brasileiro da modalidade (BFA), que será em um lugar muito bem conhecido por Carlinhos.

“Ele vai estrear no próximo dia 20 de agosto, na partida contra o Carrancas FA, de Petrolina, no Estádio do Arruda. A chegada de Carlinhos Bala para o Recife Mariners, assim como todos os esforços da equipe, é para a conquista do nosso único objetivo: ser campeão”, finalizou o treinador.