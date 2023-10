CAS rejeita ação e mantém zagueiro croata fora da Copa

O zagueiro croata Josip Simunic perdeu nesta segunda-feira o seu recurso na corte mais alta do esporte, que decidiu mantê-lo fora da Copa do Mundo por ter proferido um cântico nazista para os torcedores da seleção do seu país depois de uma vitória na repescagem das Eliminatórias Europeias. Ao anunciar a decisão de manter a suspensão de 10 partidas, imposta pela Fifa, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) disse que rejeitou por unanimidade os argumentos de Simunic e indeferiu o seu recurso. A punição a Simunic começará a valer a partir do jogo de abertura da Copa do Mundo, entre Brasil e Croácia, no dia 12 de junho, em São Paulo. O advogado de Simunic, Davor Prtenjaca, criticou a decisão. "Esta não foi a vitória da justiça, mas o poder de uma grande associação de futebol. A Fifa tomou a sua decisão com base em aspectos políticos, não legais", disse. Simunic invocou um slogan usado pelo governo croata durante a Segunda Guerra Mundial após a vitória sobre a Islândia na repescagem, em Zagreb, em novembro de 2013, que classificou a seleção do seu país para o torneio no Brasil. Depois da partida, Simunic pegou um microfone no campo e gritou para os torcedores: "Para a batalha, para a batalha pela pátria". Os fãs responderam "Estamos prontos". O slogan foi usado por regime Ustasha da Croácia, considerado fascista e que enviou dezenas de milhares judeus, sérvios e ciganos para campos de extermínio. "A expressão usada por Simunic foi uma referência clara e inequívoca ao chamamento utilizado( pelos Ustashas)", disse a CAS.A comissão disciplinar da Fifa disse que a ação de Simunic foi discriminatória e ofensiva. A sanção reflete o compromisso da entidade em adotar punições mais duras para o racismo e a discriminação nas partidas. "A Fifa não fez nada para provar que Simunic insultou alguém ou tivesse a intenção de fazê-lo", criticou Prtenjaca.Simunic, que já disputou 105 partidas pela Croácia, provavelmente seria convocado para a sua terceira Copa do Mundo. Agora com a confirmação da suspensão por dez partidas, o zagueiro dificilmente voltará a defender a sua seleção, pois já está com 36 anos.