Casimiro critica fala de ministra Ana Moser sobre eSports: ‘grotesca e arcaica’

As falas da ministra Ana Moser sobre eSports continuam a repercutir entre gamers e influenciadores digitais. Dessa vez, foi o streamer Casimiro quem criticou as opiniões da nova ministra dos Esportes. Ela havia afirmado que eSports não são esportes e fazem parte da indústria do entretenimento.

“O esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. ‘Ah, mas o pessoal treina para fazer’. Treina, assim como o artista, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show”, afirmou a ministra em entrevista ao UOL.

Em sua live, Casimiro afirmou que respeitava o direito da ministra de não considerar jogos eletrônicos esportes, mas disse que era necessário respeitar a modalidade e entender sua importância. “O ponto deste debate, que nem deveria ser debate, é o seguinte: tu pode ter a sua opinião que quiser. Tu só não pode fazer duas coisas. Um: desrespeitar a parada. E dois: mostrar ignorância no comentário. Isso não dá.”

“’Ah, eu acho que o eSports é batata frita’. Show! Mas tu reconhece a grandeza? Sabe do que está falando? Então beleza. Não foi o caso dela. O comentário foi grotesco e grosseiro, na minha opinião, porque parecia que não sabia o que estava falando”, disse o streamer.

Casimiro ainda defendeu a ideia de que eSports devem receber investimento público, mesmo que a modalidade seja alocada em outras pastas como Cultura ou Ciência e Tecnologia. “Ela poderia ter só mais cuidado na fala dela, porque desrespeitou muita gente.”

O Estadão conversou com especialistas para entender por que a discussão polêmica sobre eSports ser esporte ainda persiste. Leia na íntegra.