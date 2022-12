Casimiro Miguel e Bia Haddad estão na lista da Forbes Under 30 de 2022

Divulgada nesta quinta-feira, 29, a lista da Forbes Under 30, que reúne personalidades influentes em suas respectivas categorias com menos de 30 anos, conta com os nomes do streamer Casimiro Miguel e da tenista Bia Haddad entre os selecionados de 2022.

O streamer carioca de 29 anos colecionou feitos em sua carreira neste ano e entrou na lista na categoria “Web-Esports”. Em 2022, Casimiro transmitiu em seus canais oficiais a Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina, e bateu recordes no Youtube e na Twitch.

Leia também Estado de saúde de Pelé movimenta Três Corações, cidade natal do Rei do Futebol

No Youtube, durante as oitavas de final do torneio, quando o Brasil enfrentou a Coreia do Sul, o streamer atingiu mais de 5,2 milhões de usuários assistindo sua transmissão. Antes disso, na fase de grupos contra a Suíça, a CazéTV alcançou 4,85 milhões de usuários simultâneos na plataforma. Na Twitch, a mesma partida foi assistida por cerca de 331 mil pessoas. No total, foram 5,1 milhões de espectadores na transmissão.

Casimiro teve recorde de visualizações simultâneas durante a Copa do Mundo do Catar.

Já na categoria “Esportes” o destaque ficou a cargo de Beatriz Haddad Maia. A tenista paulista de 26 anos teve o ano mais vitorioso de sua carreira. Em setembro, Bia Haddad chegou à 15ª posição do ranking da WTA, sendo a melhor marca de uma brasileira na história. Nas duplas, ela encerrou o ano na 13ª posição.

Ainda foi vice-campeã do WTA 1000 do Canadá, no qual foi derrotada por Simona Halep na decisão. Ainda foi campeã nos WTA 250 de Nottingham e Birmingham, na grama, e também faturou o WTA 125 de St. Malo. Para coroar a temporada, a tenista foi eleita pela WTA como a tenista que mais evoluiu no ano.