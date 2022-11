Catar ofereceu viagens gratuitas para a Copa do Mundo, mas apenas nos seus termos

Publicidade

É uma oferta boa o suficiente para fazer qualquer fã de futebol parar e ouvir. Voos gratuitos para a Copa do Mundo. Ingressos gratuitos para os jogos. Alojamento grátis durante o torneio e até um pouco de dinheiro para gastar.

Leia também ‘Brasil é, sim, um dos favoritos a conquistar a Copa do Mundo’, afirma Tite

Mas a oferta vem com uma pegadinha.

Os torcedores escolhidos a dedo que aceitarem esta viagem inesquecível - financiada pelo Catar, país anfitrião da Copa do Mundo deste ano - serão obrigados a cumprir contratos que exigem que cantem o que lhes é dito para cantar, tomem cuidado com o que dizem e, o mais controverso, denunciem postagens de mídia social feitas por críticos do Catar.

No entanto, apesar dessas regras, centenas de torcedores se inscreveram.

Os convites foram lançados no final de setembro e tinham como alvo alguns dos torcedores mais bem relacionados e conhecidos das 32 seleções que vão à Copa do Mundo. Um torcedor holandês disse à emissora NOS que concordara em denunciar outros torcedores da Holanda. Um membro do conselho do American Outlaws, o maior grupo de torcedores dos Estados Unidos, concordou em participar e depois ajudou a inscrever outros membros.

Aos poucos, o Catar vai ganhando clima de Copa, com os países representados pela cidade

Continua após a publicidade

Torcedores de todas as confederações da FIFA aceitaram a oferta; dezenas já viajaram ao Catar pelo menos uma vez para luxuosas visitas pré-Copa. Estas viagens também foram pagas pelos organizadores do torneio.

Outros torcedores, no entanto, recusaram. As condições da oferta, disse um torcedor francês ao Le Parisien, pareciam exageradas. “Apesar do lado apetitoso do prato, preferi continuar fiel aos meus valores”, disse Joseph Delage, membro de um importante grupo de torcedores franceses.

A oferta do Catar, que saiu de um programa de engajamento de torcedores iniciado em 2020, é a primeira vez que um país anfitrião paga para grupos de torcedores de todas as nações competidoras para participar da Copa do Mundo. Mas não é a primeira vez que o Catar trabalha para encher estádios com vozes amigáveis: em 2019, trabalhadores migrantes e crianças em idade escolar foram chamados para ocupar lugares vazios no campeonato mundial de atletismo em Doha.

Em troca de seus benefícios na Copa do Mundo, os torcedores deste ano - até 50 de cada país - deverão se apresentar em uma cerimônia antes de o Catar abrir o torneio contra o Equador, em 20 de novembro. Os organizadores dedicaram cinco minutos dessa celebração a um segmento que exigirá que os beneficiários da generosidade do Catar cantem uma música específica para seu país, selecionada não por eles, mas pelos organizadores do torneio.

Representantes do comitê organizador da Copa do Mundo do Catar, o Comitê Supremo para Entrega e Legado, esta semana tentaram minimizar os requisitos explícitos e implícitos na oferta. “Não há obrigação de promover nem fazer nada”, disse Ahsan Mansoor, diretor de engajamento de torcedores da Copa do Mundo de 2022, em entrevista.

Mas um olhar mais atento aos termos do relacionamento revelou que os torcedores escolhidos são incentivados a fazer exatamente isso e também a amplificar as mensagens dos organizadores para apoiar a Copa do Mundo “ao ‘curtir’ e compartilhar as postagens de terceiros”. Ao mesmo tempo, de acordo com documentos e contratos analisados pelo New York Times e confirmados por vários torcedores, os participantes são avisados de que, embora não precisem ser “porta-vozes” do Catar, “obviamente não seria apropriado você depreciar” o país ou o torneio.

Leia também Tite anuncia lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar; veja convocados

Continua após a publicidade

Os líderes de torcedores também se inscreveram para ficar atentos a essa negatividade nos comentários de suas postagens: uma cláusula no código de conduta pede que eles “denunciem quaisquer comentários ofensivos, degradantes ou abusivos” aos organizadores. Sempre que possível, diz o código, eles devem fornecer capturas de tela de quaisquer postagens ofensivas.

Aqueles que violarem os regulamentos podem ser excluídos do programa.

“Na melhor das hipóteses, eles são voluntários da Copa do Mundo e, na pior, são porta-vozes do Comitê Supremo”, disse Ronan Evain, diretor-executivo da Football Supporters Europe, uma organização de grupos de torcedores reconhecida pelo órgão que organiza o futebol europeu, a UEFA. Nos doze anos desde que o Catar foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, o país se esforçou para moldar e defender sua imagem nacional em meio a denúncias de corrupção, preocupações ambientais e questões de direitos humanos.

O programa para inscrever torcedores como embaixadores de fato parece ter começado em 2020, quando o Comitê Supremo entrou em contato com federações nacionais de todo o mundo e pediu para conversar com os principais grupos de torcedores para entender melhor as necessidades dos visitantes. O Catar, que quase não tem tradição de sediar grandes eventos esportivos e pouca cultura de torcedores nacionais, estava enfrentando uma tarefa complexa: criar uma experiência de torneio que parecesse autêntica para os torcedores visitantes, mas que também se encaixasse nas normas culturais do Catar, uma nação muçulmana conservadora.

A maioria das federações acatou esse entendimento. Um porta-voz da seleção dos Estados Unidos disse que recebeu um pedido de autoridades da Copa do Mundo para se conectar com os torcedores e o usou para abrir um diálogo com seus próprios grupos de torcedores, mas que a federação não desempenhou nenhum papel na escolha de torcedores para as viagens à Copa. Outras federações forneceram contatos para grupos de torcedores ou, no caso da Inglaterra, envolveram-se colocando um formulário de inscrição em nome do comitê da Copa do Mundo do Catar no seu site.

A federação da Inglaterra disse que soube do programa que oferece aos torcedores viagens com despesas pagas para o torneio a partir de reportagens da imprensa.

“Disseram-nos que era uma oportunidade de interagir com torcedores de todas as nações concorrentes para garantir que a voz dos torcedores fosse claramente ouvida no planejamento da Copa do Mundo e que muitas associações internacionais de futebol estavam sendo procuradas”, disse a Associação de Futebol da Inglaterra em comunicado. A associação disse que, desde que postou um link para conectar os torcedores com os organizadores do Catar, “não tivemos mais envolvimento com o esquema e nenhuma visão do ‘código de conduta’ ou qualquer um de seus termos e condições”.

Continua após a publicidade

Nos últimos dois anos, porém, o programa se expandiu discretamente. Líderes de torcedores foram levados para o Catar para reuniões com os organizadores da Copa do Mundo, ansiosos para ouvir o que os torcedores de seus países esperavam do torneio, e depois enviados para casa com informações sobre o que esperar do Catar. Eles foram tratados com hospitalidade de primeira classe, de acordo com membros que participaram das viagens, e muitos postaram conteúdo e fotos promovendo o programa nas mídias sociais.

As viagens pré-Copa, cada uma com cerca de uma semana de duração, foram centradas em três marcos principais: a Copa Árabe, uma espécie de evento-teste para a Copa do Mundo; o sorteio oficial do torneio em abril; e mais recentemente a inauguração do Estádio Lusail, o maior do Catar e palco da final da Copa do Mundo em dezembro. Durante suas visitas, os líderes dos torcedores tiveram experiências como andar de caiaque nas águas quentes do Mar Arábico e visitar as dunas, um passatempo popular no Golfo no qual veículos utilitários esportivos sobem e descem dunas de areia.

Em certa viagem, os líderes dos torcedores foram convidados para o palácio de um representante dos torcedores do Catar. No interior, eles fizeram um tour por impressionante frota de veículos e uma coleção de camisas autografadas, incluindo as de Diego Maradona, Pelé e Lionel Messi.

Alguns torcedores chegaram a se encontrar com David Beckham, um dos muitos nomes que o Catar contratou para promover a Copa do Mundo deste ano. (Uma empresa de relações públicas, a Portland Communications, estava envolvida na identificação e abordagem de grupos de torcedores na Europa). Muitos líderes de torcedores - e alguns jornalistas que aceitaram viagens semelhantes - depois falaram sobre suas experiências no Catar nas mídias sociais.

“Se você é um influenciador que recebe apoio ou é pago por uma marca, precisa dizer”, disse Evain, representante do grupo de torcedores europeus. “O que vimos na Copa Árabe no ano passado foram líderes de torcedores europeus que não estavam esclarecendo esses laços com o Comitê Supremo”.

Os organizadores da Copa do Mundo defenderam a oferta aos torcedores como nada mais que um agradecimento pelo tempo que dedicaram para ajudar o Catar a entender e se preparar para um afluxo estrangeiro sem precedentes em sua história.

“Eles não têm nenhum laço formal ou contratual com a Copa do Mundo e não são embaixadores dela”, disse Mansoor, chefe do programa de torcedores. Tudo o que eles precisam fazer, disse ele, é participar da cerimônia de abertura. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

Continua após a publicidade