Cerimônia de Abertura do Pan 2023 exalta raízes chilenas e tem pira acesa por trio; veja fotos

O Estádio Nacional do Chile, em Santiago, foi palco de um espetáculo repleto de cores, música e cultura, marcando o início dos Jogos Pan-Americanos de 2023. A Cerimônia de Abertura foi um evento grandioso que habilmente entrelaçou elementos tradicionais e modernos, celebrando não apenas o esporte, mas também a rica diversidade cultural do Chile.

A cerimônia foi organizada pela diretora artística Lida Castelli e o diretor criativo Hansel Cereza, que já trabalhou para o Cirque de Soleil. O elenco contou com 413 voluntários para representar as 39 modalidades, sendo 33 que darão vagas para Paris-2024. A festa começou com o cair da noite em Santiago, com a contagem regressiva e depois o hasteamento da bandeira chilena, passando pelo desfile das 41 delegações - aproximadamente 7 mil atletas estarão na busca por medalhas - sob a canção oficial da competição, em Santiago.

O tradicional grito de “chi, chi, chi, le, le, le” precedeu a abertura no Estádio Nacional do Chile, que passou um ano fechado justamente para receber a festa do esporte das Américas pela primeira vez. Jamais um Pan-Americano havia sido realizado no Chile em 18 edições.

Fernando Scheffer e Luisa Stefani forma os porta-bandeiras da delegação brasileira na Abertura do Pan 2023 Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

A festa começou pontualmente às 20h30 e foi testemunhada por uma plateia de mais de 38 mil pessoas, incluindo personalidades como os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach.

A contagem regressiva veio com imagens históricas e pontos turísticos do Chile. O frisson nas arquibancadas mostrava o orgulho do país em ser, finalmente, sede do Pan. O início da festa veio com um solo de bateria da percussionista local Juanita Parra, da banda Los Jaivas. O humilde show de luzes e efeitos simulou fogos de artifício para das as boas-vindas às delegações.

Após a contagem regressiva, a atleta de mountain bike Florencia Monsalve, 16, teve a honra de carregar a bandeira chilena até seu hastear. O momento foi acompanhado pela voz da jovem soprano Constanza Wilson, que interpretou o hino nacional.

Na sequência, o público foi agraciado com performances artísticas de músicas e danças folclóricas. A primeira parte da cerimônia ressaltou as riquezas naturais e raízes culturais do país-sede. 100 artistas de nove diferentes grupos folclóricos encenaram os bailes tradicionais chilenos e demonstraram um pouco sobre os povos ancestrais, de origens africana, espanhola, italiana e indígena (os Mapuches), com a alegria sempre marcante em belos sorrisos.

Bandeira chilena é hasteada durante Abertura do Pan Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Uma grande estrutura no centro do campo reproduziu o mapa do território chileno, realçando sua geografia única que combina altas montanhas e uma extensa linha costeira. Por fim, o discurso de pluralidade, união e resiliência foi enfatizado pela atriz Amparo Noguera, que encerrou a primeira parte da celebração.

Em seguida, as delegações fizeram suas entradas no estádio, seguindo a ordem alfabética e deixando o anfitrião Chile por último. A Argentina foi a primeira, como de costume. Já a delegação brasileira foi liderada por Luisa Stefani e Fernando Scheffer, medalhistas em Tóquio, que ostentaram com orgulho e muita alegria as cores nacionais como porta-bandeiras.

Com a cerimônia caminhando para seu encerramento, o Ministro dos Esportes, Jaime Pizarro, e o presidente da Panam Sports, Neven Ilic discursaram, declarando aberta a competição.

“Tenho a honra de dar o pontapé inicial aos 19º Jogos Pan-Americanos de Santiago. Todos sejam bem-vindos a esta cerimônia. Vamos compartilhar o companheirismo e a humildade. Levamos na alma a superação. No Chile, caímos e sempre nos levantamos. Este é o espírito no Chile e o que quero que cada um leve nos seus corações”, disse Pizarro. “O Chile oferece sua casa como um ponto de encontro das Américas. Começa a festa mágica, se abraçam os continentes para este momento. Sintam-se em casa. Recebemos vocês com corações e braços abertos.”

“Sejam todos bem-vindos. Quero saldar o presidente da república, Gabriel Boric, e agradecer por todo o trabalho. E também a todos os dirigentes esportivos por esta festa. Obrigado a todos por fazerem parte desta festa dos esportes americanos. E a todos os profissionais por nos proporcionarem esta grande competição. É um honra entregam Santiago a todos os atletas das Américas”, completou Ilic. “Obrigado Chile por essa ocasião. Vamos fazer de Santiago uma grande sede e que viva os Jogos Pan-Americanos.”

Boric também falou. “Boa noite, Chile. Com muito orgulho e alegria, estão oficialmente inaugurados os Jogos Pan-Americanos.” As bandeiras Olímpica e Pan-Americana foram conduzidas ao centro do estádio por grandes campeões chilenos da história. O ginasta Tomás González foi o mais ovacionado. Após o hino do esporte Pan-Americano e o olímpico, Catalina Soto, do ciclismo, falou pelos atletas chilenos. Também teve discurso de representante da arbitragem, sob juramento de imparcialidade, e dos treinadores, prometendo o jogo limpo, com respeito e cuidado ao planeta.

Vale lembrar que a equipe brasileira presente em Santiago é a maior já enviada pelo país ao exterior. São 623 atletas, além de 11 reservas e centenas de oficiais. A equipe conta com a impressionante marca de 21 medalhistas olímpicos, o que a coloca como uma das favoritas para liderar o quadro de medalhas ao lado dos Estados Unidos.

O momento mais aguardado da noite foi surpreendentemente protagonizado por um trio histórico. Campeões olímpicos em Atenas 2004, os ex-tenistas Nicolás Massú e Fernando González, se uniram a Lucy López, 93, a primeira medalhista chilena em Pan-Americanos (salto em altura, em Buenos Aires-1951), para acender a pira pan-americana.