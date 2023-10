Cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago: veja horário e onde assistir

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, começam nesta sexta-feira, dia 20h30 (horário de Brasília), com a cerimônia de abertura no Estádio Nacional. São mais de 50 modalidades, que preencherão o calendário do esporte no continente até o dia 5 de novembro. Nesta sexta-feira, um dos principais momentos do evento abre o calendário dos Jogos: a cerimônia de abertura que, neste ano, terá uma delegação brasileira recorde – para um Pan sediado fora do País.

A tenista Luisa Stefani e o nadador Fernando Scheffer serão os porta-bandeiras do Brasil na abertura. Eles foram medalhistas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O evento acontece a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, e a transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

Raicca Ventura é uma das representantes do Brasil no Pan de Santiago. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a equipe brasileira em Santiago será a maior da história do País no exterior. Serão 623 atletas, além de 11 reservas, 263 oficiais de confederações e 124 oficiais do comitê, totalizando 1.020 pessoas. Com 21 medalhistas olímpicos no time, o Brasil é um dos favoritos para liderar o quadro de medalhas ao lado dos EUA.

ABERTURA JOGOS PAN-AMERICANOS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL