Surfe: Chumbinho, Medina, Italo, Filipinho e Dora avançam às oitavas em Margaret River

São grandes as chances de o Brasil trazer um grande resultado da etapa de Margaret River do Circuito Mundial de Surfe. Dos oito representantes do País na Austrália, cinco estão nas oitavas de final: Gabriel Medina, Italo Ferreira, Filipe Toledo, Yago Dora e João Chianca, o Chumbinho, líder da temporada, venceram seus duelos e estão entre os 16 melhores, sem confrontos nacionais.

Michael Rodrigues caiu na repescagem, enquanto Caio Ibelli passou, mas logo depois acabou eliminado no confronto com o havaiano Barron Mamiya. Samuel Pupo também caiu no Round 3 ao levar a pior diante do sul-africano Jordy Smith.

Gabriel Medina faz boa etapa em Margaret River e garantiu classificação às oitavas. Foto: Aaron Hughes/World Surf League

A etapa de Margaret River serve também para definir quais os 22 surfistas que seguirão para a segunda metade da temporada e o Brasil não terá Michael Rodrigues. Dono de 11 títulos mundiais, o veterano americano Kelly Slater também está fora das próximas etapas por seu desempenho ruim nas disputas já realizadas.

Em dia cheio de disputas na Austrália, foram definidos os 16 classificados no masculino e também as quartas de final das mulheres, na qual Tatiana Weston-Webb acabou caindo nas oitavas de final diante da americana Lakey Peterson, que virou faltando dois minutos - 12,07 pontos a 10,94. A brasileira precisava de uma nota 5,91 no fim, mas não conseguiu.

O Round 3 foi aberto com sequência de três brasileiros na água. Na primeira bateria deu Filipe Toledo diante de Reef Heazlewood, que veio da repescagem, com 15,70 pontos a 12,43. Abrindo com um 7,83, Filipinho, atual campeão, não teve trabalho para se garantir. Sorte que não teve Samuel Pupo, eliminado a seguir por Jordy Smith (14,50 a 12,90).

Gabriel Medina vem fazendo uma etapa de alto nível em Margaret River e comprovou sua força ao superar o francês Maxime Huscenot com 14,27 a 12,63 na bateria 3. Agora, ele espera acabar com a maldição de não avançar das oitavas em embate com o italiano Leonardo Fioravanti, que avançou sem precisar disputar após abandono de Ian Gentil.

Com a lycra amarela de líder da temporada, Chumbinho entrou na água para a quinta bateria e não tomou conhecimento do australiano Jarvys Earle, avançando sem ameaças com 15,10 pontos diante de 8,17. O brasileiro encaixou um lindo tubo em sua tranquila eliminatória. Yago Dora se garantiu na bateria 8 ao passar também sem sustos, pelo americano Nat Young, que fez somente 8,16 pontos diante de 17,00 do representante verde e amarelo.

Os dois últimos brasileiros na água tiveram resultados distintos. Caio Ibelli perdeu por 11,73 a 11,34 para Barron Mamiya na bateria 11, e na 14 o campeão olímpico Italo Ferreira mandou 17,53 a 11,60 no japonês Kanoa Igarashi.