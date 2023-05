Ciclista italiano inova e come espetinhos durante Giro D’Itália; veja vídeo

Uma cena inusitada chamou atenção dos competidores e espectadores durante a 7ª etapa do Giro D’Itália de 2023 nesta sexta-feira, dia 12. Durante as provas de ciclismo, é comum que atletas se alimentem para manter os níveis de glicose no corpo, mas o italiano Samuele Battistella resolveu inovar e consumir uma iguaria pouco usual na categoria: o espetinho de carne.

Os ciclistas disputam posições durante o Giro D'Italia. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Ao passar por uma rua onde fãs assistiam a competição, o ciclista enxergou um torcedor oferecendo diversos espetinhos de carne e não pensou duas vezes. Ele tomou os alimentos da mão do fã e, quando notou que o cinegrafista da transmissão de televisão oficial da competição o acompanhava, ofereceu a carne para o homem ao seu lado.

La imagen del día en el #GirodItalia la protagoniza el italiano Battistella. Pincho para tí, para mí, para el piloto y para el camarógrafo 😅😂 pic.twitter.com/R2AW9pNEhw — Camilo Uribe (@camilo_uribe07) May 12, 2023

Outros competidores também foram agraciados com a iguaria. Normalmente, os alimentos consumidos por atletas durante provas não fogem das barras de cereais.

A nova estratégia de alimentação, no entanto, não rendeu frutos esportivos e Battistella sequer alcançou o top 10 da prova. O grande vencedor da 7ª etapa, com o percurso entre Cápua e Gran Sasso, foi o também italiano Davide Bais. O ciclista de 25 anos conquistou a primeira vitória de sua carreira.

Na classificação geral da competição, o norueguês Andreas Leknessund é o primeiro, seguido pelo belga Remco Evenepoel e pelo francês Aurélien Paret-Peintre.