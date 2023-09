Por que Cleber Machado foi seduzido pelo SBT, com quem assinou contrato nesta semana?

Cleber Machado é o novo narrador do SBT. Após ser demitido da TV Globo no início do ano e ter feito trabalhos pontuais no streaming e na TV Record, o narrador de São Paulo fechou contrato com a emissora de Silvio Santos. Entre outras ofertas, ele foi seduzido pelo pacote de atrações esportivas do canal. Pela nova casa, Cleber deverá comandar as partidas pela fase final da Copa Sul-Americana, Champions League (o principal campeonato da Europa) e outras competições tão atraentes quanto, como a Liga Europa.

Nas redes sociais, ele não escondeu a felicidade pela assinatura do novo vínculo, fez questão de postar vídeos e agradecer aos envolvidos no projeto. “Tudo assinado. Já me sentindo confortavelmente em casa”, comentou em post no Instagram após a divulgação da contratação pelo SBT. A emissora também mostrou ao narrador que o esporte não é passageiro. O SBT já tem direitos adquiridos de torneios importantes de futebol e pretende seguir nesse caminho para ter outras competições. O canal pretende participar da licitação do Brasileirão em 2025.

O período do vínculo entre as partes e a data de estreia do narrador na emissora não foram divulgados, tampouco quanto o ex-global vai receber na nova empreitada. Na Globo, de acordo com o jornalista Leo Dias, Cleber recebia R$ 500 mil por mês antes de ter os vencimentos cortados pela metade. Ele ficou no canal do Rio por 35 anos.

Nos comentários da postagem feita por Cleber Machado neste sábado, ex-companheiros de trabalho deixaram registrado sua felicidade de ver a nova fase na carreira do narrador. Luís Roberto, que trabalhou com Cleber na TV Globo, Mauro Beting, que será companheiro do narrador no SBT, Fernanda Colombo e André Hernan foram alguns dos amigos que festejaram a nova fase do profissional no SBT.

Cleber Machado Foto: Divulgação/ SBT

A ida de Cleber para o SBT também confirma a ideia da emissora paulista de manter o investimento na cobertura esportiva. A iniciativa de voltar para o esporte começou durante a pandemia da covid-19. Na época, o canal comprou o direito de transmissão da Libertadores, da Copa América de 2021 e de competições europeias como Champions League, Liga Europa e Supercopa da Europa.

Continua após a publicidade

Além disso, mais recentemente, a emissora de Silvio Santos passou a transmitir, a partir de 2023, a Copa Sul-Americana e enviou equipe para a cobertura da Copa do Mundo feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia.

Durante seus mais de 30 anos de carreira, Cleber se consolidou como uma das vozes mais conhecidas do esporte brasileiro. Durante os anos em que esteve na TV Globo, o narrador esteve presente em edições de Copa do Mundo, Olimpíada, Fórmula 1, Jogos Pan-Americanos e outras competições.