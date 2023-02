COB fecha parceria com Casimiro e sua CazéTV para mostrar o Pan de Santiago e Olimpíada de Paris

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou um novo parceiro de conteúdo neste fim de semana. O mais recente ‘padrinho’ do Time Brasil é a CazéTV, canal de streaming de Casimiro Miguel, um dos maiores influencers de esporte do País. Ele esteve também na Copa do Mundo e em corridas da F-1, por exemplo, além de jogos da NBA. A parceria foi anunciada durante intervalo da transmissão de Real Madrid e Al-Hilal, na final do Mundial de Clubes, sábado, em que o time espanhol conquistou o oitavo título do torneio com dois gols de Vini Jr.

O COB também anunciou a possibilidade de membros da CazéTV acompanharem de perto as delegações brasileiras nas duas missões mais importantes do ciclo: os Jogos Pan-Americanos de Santiago, ainda em outubro desse ano, e os Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024. A parceria envolveria a produção de conteúdos exclusivos com atletas que deverão representar o Brasil nas grandes competições.

A equipe da CazéTV aproveitou o intervalo da decisão do título do Mundial de Clubes para fazer o anúncio da parceria. Os canais obtiveram grande sucesso durante a Copa do Mundo do Catar, com recorde de audiência no jogo de estreia da seleção brasileira contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, com 4,7 milhões de usuários ligados na transmissão. Hoje, o canal do YouTube têm mais de 7 milhões de inscritos, enquanto o da Twitch possui mais de 3,5 milhões de seguidores.

Casimiro ainda não anunciou o formato da parceria, mas o COB deve oferecer todos os atletas credenciados nas duas importantes competições para o produtor de conteúdo, com entrevistas exclusivas e participações em programas do canal de streaming. O Comitê do Brasil tem procurado novos caminhos para popularizar os esportes olímpicos no País não somente durante as grandes competições, como Mundiais, Pans e Jogos.