Hall da Fama do COB homenageia oito lendas do esporte brasileiro

Um evento de gala celebrou os novos integrantes do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro, nesta quinta-feira, no Espaço Villagio JK, em São Paulo. Neste evento, que a partir de agora passa a ser anual, foram condecorados oito heróis do esporte brasileiro: Manoel dos Santos (natação), Marcelo Ferreira (vela), Melânia Luz (homenagem póstuma - atletismo), Renan Dal Zotto (vôlei), Ricardo Prado (natação), Walter Carmona (judô) e Yane Marques (pentatlo moderno).

Todos os homenageados gravaram suas mãos em uma placa e imortalizaram seus nomes. Além deles, Zagallo, do futebol, eleito em 2020, recebeu uma homenagem em vídeo, que registrou o momento da imortalização dos pés do tetracampeão mundial no Hall da Fama do COB este ano.

“É importante ressaltarmos as referências do esporte que fizeram história no movimento olímpico brasileiro. Estar em uma noite de celebração aos ídolos é motivo de grande orgulho para nós. Os homenageados marcam seus nomes na eternidade do esporte nacional, algo que, para o COB, simboliza o legado permanente das conquistas esportivas desses imortais atletas”, disse Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Zagallo foi homenageado em evento do COB nesta quinta-feira Foto: Lucas Figueiredo / CBF

“O Hall da Fama do COB foi criado para perpetuar a memória dos nossos atletas que fizeram história no cenário esportivo nacional e internacional. Celebrar com eles este momento, em uma noite especial como esta, é ter a certeza de que os heróis brasileiros eternizam suas histórias para os amantes do esporte”, afirmou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB, campeão olímpico de judô e membro do Hall da Fama da entidade.

Os oito homenageados se uniram aos outros 25 nomes que estão imortalizados no Hall da Fama desde a criação do programa, em 2018. Ao todo, já foram 35 personalidades indicadas para o Hall da Fama.