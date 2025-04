Opinião | Para VARiar, mais erros e polêmicas no apito no Brasileirão

A expulsão de Jonathan Jesus na derrota do Cruzeiro para o ótimo Internacional por 3 a 0, aos 20 minutos do clássico ainda empatado, é daquelas que já são absurdas no campo de jogo. E ficam ainda mais quando o VAR vai tomar café em vez de ajudar o árbitro a não cometer um erro “óbvio e claro”.

Evidente que o próprio protocolo do VAR, quando criado em 2018, já errou ao usar um termo tão subjetivo quanto o que é ser “óbvio e claro” no futebol. Só que nesse lance de fato óbvio e claro, sem aspas, o VAR tinha que intervir. Mas, no Brasil, segundo a nova recomendação da CBF, o árbitro de VAR, o árbitro de vídeo da cabine está deixando o árbitro de campo sozinho para tomar as decisões quase sempre erradas.

Piquerez cobra pênalti pelo Palmeiras contra o Sport Foto: CESAR GRECO

No Brasil, até este ano, era muito intervencionista o nosso VAR. Parecia até o Xandão no STF, que acerta na maioria das vezes, mas em não poucas se complica por querer criar uma jurisprudência xandonista, com ritos próprios, ou mesmo a justiça pelas próprias mãos. Agora, a arbitragem brasileira está ao diabo dará. Está às cegas, às surdas, às moscas, e a todo tipo de bicho e abrindo o bico. Fazendo todo o adubo na grama, natural ou artificial. O erro do Beiro é mais um numa rodada de outros tantos erros, como na Ilha do Retiro. Mas é um daqueles que exemplificam bem o que acontece mal: deixe o árbitro se lascar sozinho em campo, que aqui da cabine a gente vai ajudá-lo a se atrapalhar sozinho...

E o futebol padece, os presidentes das federações enriquecem, e a reportagem da Piauí mostra que o apito não está mais aqui.