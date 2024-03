Nos bastidores, a derrota do grupo da situação, então liderada por Andrés Sanchez, ainda não assimilou a derrota nas urnas. Andrés fez alguns presidentes que tiveram vida própria dentro do Corinthians e tomaram decisões muitas vezes sem consultar os cacifes do clube. Duílio foi um deles. O entendimento de sua administração não condiz com o sofrimento do clube nos últimos anos, o aumento da dívida, o empobrecimento do elenco, os resultados ruins e as “furadas” em algumas contratações, como Mano Menezes e o meia paraguaio Matías Rojas, que cobra R$ 40 milhões do clube e levou o caso para a Fifa.

Há jogadores que deram graças a Deus de ter o contrato rescindido. Alguns estão indo para a Justiça a fim de receber seus direitos, como é o caso do meia Giuliano, agora jogador do Santos. Mesmo com a falta de dinheiro declarada pela nova gestão, o presidente Augusto Melo faz negócios caros no futebol. O dinheiro que envolveu a negociação de zagueiro Félix Torres teria sido de R$ 82 milhões por um contrato se quatro anos. Algumas transações estariam sendo feitas por advogados fora do Corinthians.

Depois de tirar o time de campo com a perda das eleições no ano passado, o grupo da situação resolveu atacar e não vai aceitar o que eles chamam de “mentiras” da atual gestão. Há uma semana, Duílio quebrou o silêncio para bater boca com o apresentador Benjamin Back, da CNN, sobre as finanças do clube. Outro dirigentes que estava “enterrado”, Mário Gobbi, ressurgiu atacando rivais e o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. A direção do clube alviverde não deu a menor bola para suas provocações e desvio de foco.