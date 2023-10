Com elenco jovem, Inglaterra anuncia lista para Copa

O técnico Roy Hodgson anunciou nesta segunda-feira a lista de 23 jogadores convocados para defender a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo. Assim como Luiz Felipe Scolari, na seleção brasileira, Hodgson apostou na juventude e incluiu apenas seis veteranos de outros Mundiais no grupo. O time inglês será liderado pelo experiente Frank Lampard, que será um dos mais velhos em campo no Brasil. Aos 35 anos, e prestes a disputar a terceira Copa, ele será a referência para jogadores como o lateral do Southampton, Luke Shaw, de apenas 18 anos. Ele vai ocupar o lugar de Ashley Cole, que ficou fora da lista e anunciou sua aposentadoria da seleção, ainda no domingo. Ao todo, nove jogadores ainda não alcançaram a marca de 10 partidas com a camisa inglesa. Ross Barkley, meia do Everton de 20 anos, e o atacante Raheem Sterling, de 19 anos, do Liverpool, não chegaram a jogar nem cinco confrontos pela seleção. Hodgson chamou também Alex Oxlade-Chamberlain, Phil Jones e Jack Wilshere, todos em processo de retorno aos gramados após lesões. Eles serão a esperança daqueles que ficaram de fora da lista de 23. Junto desta relação, o treinador divulgou a lista de espera, com sete jogadores. Michael Carrick, meia do Manchester United, foi a maior surpresa desta lista reduzida. A seleção inglesa integra o Grupo D da Copa, o chamado "grupo da morte", por conter três campeões mundiais. Além da Inglaterra, a chave tem Itália, Uruguai e a modesta Costa Rica. A estreia dos ingleses está marcada para o dia 14 de junho, contra os italianos, na Arena Amazônia, em Manaus.Confira a lista de pré-convocados da Inglaterra: Goleiros - Joe Hart (Manchester City), Ben Foster (West Bromwich), Fraser Forster (Celtic);Defensores - Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jagielka (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Luke Shaw (Southampton), Chris Smalling (Manchester United);Meio-campistas - Ross Barkley (Everton), Steven Gerrard (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Southampton), Frank Lampard (Chelsea), James Milner (ManchesterCity), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Liverpool), Jack Wilshere (Arsenal);Atacantes - Rickie Lambert (Southampton), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Daniel Welbeck (Manchester United).Lista de espera - John Ruddy (Norwich City), Jon Flanagan (Liverpool), John Stones (Everton), Michael Carrick (Manchester Unitd), Tom Cleverley (Manchester United), Andy Carroll (West Ham United), Jermain Defoe (Toronto FC).