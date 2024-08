Como Corinthians evita campanha pior ainda no Brasileirão com gols no ‘apagar das luzes’

Se a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro não é boa até aqui, ela poderia ser pior. Dos 21 pontos que o clube tem, seis foram conquistados depois dos 40 minutos do segundo tempo. Na 17º colocação, caso não fossem as arrancadas no fim, o Corinthians estaria na penúltima posição com 15 pontos, apenas na frente do Vitória, com 12.

Três dos nove empates do clube vieram dessa maneira. Nos jogos contra Bragantino, Grêmio e Athletico Paranaense, o clube perdia até o fim do segundo tempo, quando conseguiu o gol para garantir o empate no fim da partida. Os outros três pontos vieram no triunfo contra o Vitória, quando o clube empatava em 2 a 2 até os 49 minutos do 2º tempo.

Corinthians evita campanha pior ainda no Brasileirão com gols no ‘apagar das luzes’ Foto: Ronaldo Barreto/Estadão

Um ponto em comum, que pode explicar a reação da equipe paulista é que, em três das quatro vezes em que isso aconteceu, o Corinthians estava jogando em casa. Com mais de 37 mil corinthianos em todas as partidas, a força da torcida pode ter sido um fator a mais para que o clube não perdesse o ímpeto até o apito final.

Veja os jogos em que o Corinthians conseguiu pontuar no fim

Corinthians 1 x 1 Red Bull Bragantino

Na 22ª rodada o Corinthians ia sendo derrotado até os 48 minutos do segundo tempo, quando o estreante Talles Magno aproveitou a bola que sobrou na área para, com o bico da chuteira, mandar para o gol e garantir um ponto para a equipe.

Corinthians 2 x 2 Grêmio

O clube paulista esteve duas vezes atrás do placar na partida contra o Grêmio, pela 19ª rodada. Depois de estar perdendo por 1 a 0 e empatar com Yuri Alberto no primeiro tempo, os gaúchos fizeram o segundo gol com Villasanti e iam vencendo o jogo até os 41 minutos do segundo tempo quando Garro acertou um chute de fora da área e marcou um golaço para empatar novamente a partida.

Corinthians 3 x 2 Vitória

Contra o Vitória, na 14ª rodada, Giovani conseguiu evitar a derrota corinthiana no último minuto do jogo. Nessa partida, o Corinthians esteve à frente do placar por duas oportunidades. Na primeira etapa, Garro abriu o placar, Alerrandro empatou para os baianos, mas Garro, novamente, colocou o Corinthians na frente. Na segunda etapa, o Vitória conseguiu o 2 a 2, mas aos 49 minutos, o gol de Giovani decretou o triunfo paulista.

Athletico Paranense 1 x 1 Corinthians

Jogando fora de casa, o Corinthians conquistou somou mais um ponto na tabela ao conquistar o empate aos 46 minutos do segundo tempo. Depois da cobrança de falta de Garro, a bola sobrou para o zagueiro Cacá que mergulhou na bola para colocá-la na rede e evitar a derrota corinthiana.