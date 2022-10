Conheça o Clube de Xadrez São Paulo, o mais antigo do País e local para aprender sobre o jogo

Esporte milenar, o xadrez conta com milhões de adeptos ao redor do mundo e faz parte da cultura contemporânea, com séries, filmes e jogos online. Com múltiplas teorias sobre sua origem - algumas apontam que seja por volta do século 6, na Índia; outras afirmam que ele teria surgido na China e se espalhado para Ásia Central e Pérsia (região do atual Irã) no século 7 - o formato atual se consolidou durante o período do Renascimento, no século 15.

Conhecido por ser um jogo que exalta o raciocínio e a inteligência, o xadrez encanta diversas gerações. Para aprender as regras, estratégias de abertura e de finalização, o ideal é praticar à moda antiga: com amigos, professores e o clássico tabuleiro físico de xadrez. O Clube de Xadrez São Paulo, o mais antigo do País, apresenta todas essas - e muitas outras - possibilidades ao seu público.

Fundado no dia 12 de junho de 1902 - completou 120 anos em 2022 -, a origem do CXSP se confunde com o próprio surgimento de São Paulo como metrópole. Ainda no início do século 20, com o adensamento urbano na cidade nos primórdios - os primeiros bondes elétricos haviam acabado de ser inaugurados e os núcleos habitacionais eram formados majoritariamente por pequenas casas - cresce o amor pelo xadrez.

Fundado em 1902, é o clube de xadrez mais antigo em atividade no Brasil. Foto: Reprodução/Clube de Xadrez São Paulo

A comunicação no início do século era lenta. Notícias de outros continentes, como a Europa, levavam meses para chegar ao Brasil. Nesse contexto, um grupo de entusiastas do esporte se juntou para fundar, na Rua General Osório, localizada no centro da cidade de São Paulo, a 2 quadras da estação de metrô República.

“O nome (Clube de Xadrez São Paulo) não podia ser mais feliz. Acreditamos mesmo que o destino glorioso da entidade, resistindo à passagem do tempo, enquanto tantas outras associações bem mais poderosas têm desaparecido”, afirma a instituição em seu site oficial. Constituído como uma associação sem fins lucrativos, ele foi declarado uma entidade de utilidade pública estadual em 1952.

Ao longo de seus 120 anos, o Clube passou por mudanças na sua localização, mas sempre permaneceu no coração da metrópole paulistana. Hoje na Rua Araújo, 154, o CXSP é aberto a todos que quiserem se tornar associados, novatos ou experientes no xadrez. Aberto todos os dias, das 14h às 22h, ele também está disponível para visitação e entrada de novos membros.

Ao longo do ano, o Clube também realiza diversos torneios semanais, às sexta e sábados, abertos a todos, para sócios ou não associados. Nestes, os jogadores também ganham pontos nos rankings da Federação Internacional de Xadrez.

“Com sua tradição centenária e seu magnífico patrimônio, o Clube de Xadrez São Paulo volta-se para a comunidade da cidade de São Paulo para prosseguir a sua missão de ensinar, estimular e entreter; servir de exemplo e de apoio, formar instrutores, árbitros e organizadores, permanecendo o repositório de tradições e centro de iniciativas, sempre a serviço de um duplo fim: cultuar a bela deusa do xadrez, Caíssa, e honrar a terra que lhe deu o nome”, complementa a organização em seu site.

Veterano no Xadrez

Marcelo Cop, de 41 anos, é um dos sócios. Praticante do xadrez desde os setes anos e membro do Clube desde os 13. A partir de 2014, passou a frequentar todas as semanas os torneios do CXSP. “Comecei muito cedo a mexer as peças no tabuleiro e, com o contato com jogadores, professores e amigos, cresceu meu amor pelo esporte”.

“Não trabalho com o xadrez, mas eu me considero um atleta amador. Semi profissional, como dizem”, conta Cop. O Clube, que é aberto para novatos ou experientes, também tem aulas disponíveis, com professores mestres no xadrez. “No começo, tive aulas particulares com o mestre Mauro de Souza, que já foi top 10 do Brasil”.

Durante a pandemia, assim como todos os outros setores, o Clube foi afetado, com o fechamento de suas instalações e interrupção dos campeonatos presenciais. Uma solução, como detalha Cop, foi de passar os torneios para o modo online, como o Chess.com. “A gente tentou divulgar da forma como foi possível essa novidade, mas desde 2021 voltamos a realizar os torneios presencialmente”. Além disso, ele destaca a importância que séries como “O Gambito da Rainha” tiveram para o crescimento do esporte.

Clube de Xadrez São Paulo conta com torneios semanais, às sextas e sábados. Foto: Reprodução/Clube de Xadrez São Paulo

“O Chess.com é uma plataforma muito boa, mas eu encorajo que os jogadores experimentem esses torneios semanais”, diz Cop. Segundo ele, a experiência de um campeonato no formato presencial é diferente. “Tem espaço para todos (nos torneios). O xadrez, assim como qualquer outra área do conhecimento, precisa de prática e eles são muito bons para aprender”.

Como dica para iniciantes, Cop ressalta a importância das aulas com mestres e professores. “Todo mundo pode ser autodidata, mas com os conselhos e ensinamentos de um mentor a gente consegue pular uma passagem. Dicas e estratégias que são fundamentais para o início de qualquer jogador no esporte”. Ele também destaca a importância dos estudos para aqueles que estão iniciando neste mundo.