Conor Mcgregor é considerado culpado por estupro de mulher seis anos depois do crime

De acordo com o portal Sky News, McGregor, de 36 anos, não fez nenhum comentário ao deixar o tribunal após a decisão do júri. Mais tarde, ele disse em uma declaração que instruiu sua equipe jurídica para apelar da decisão do tribunal civil.

“Estou decepcionado que o júri não tenha ouvido todas as evidências que o diretor do Ministério Público revisou”. Em seguida, ele encerrou a declaração dizendo estar compenetrado: “Estou com minha família, focado no meu futuro”.