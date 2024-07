Conselho Mundial de Boxe vai rever resultado da luta do título mundial de Robson Conceição

Mauricio Sulaiman, presidente do Conselho Mundial de Boxe (CMB), anunciou nesta terça-feira que a organização vai rever o resultado da luta do título mundial de Robson Conceição. No sábado, em Newark, nos Estados Unidos, o pugilista brasileiro derrotou o americano O’Shaquie Forter por pontos, em decisão dividida (2 a 1), após 12 assaltos.

A imprensa especializada, principalmente a americana, contestou muito o resultado, no qual dois jurados viram Robson como vencedor (116-112 e 115-113) e outro apontou o americano como o melhor em cima do ringue (116-112). Foster, ainda em cima do tablado, exigiu a revanche imediata e considerou a atuação dos jurados um “roubo”.

Brasileiro Robson Conceição pode perder seu título mundial Foto: Sarah Stier/AFP