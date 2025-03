Consultor da Red Bull questiona talento de Gabriel Bortoleto na F-1: ‘Piloto classe B’

O austríaco Helmut Marko, consultor da Red Bull e ex-piloto, questionou em entrevista a capacidade do brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto paulista de 20 anos fará em 2025 a sua estreia como integrante do grid da Fórmula 1, com o carro da Sauber.

Para Marko, Bortoleto mostrou talento ao ter sucesso na Fórmula 3 e na Fórmula 2 logo nas suas temporadas de estreia das categorias de acesso à F-1 (ele venceu os dois campeonatos nos primeiros anos de disputa, em 2023 e 24, respectivamente). Porém, tem ressalvas quanto ao brasileiro.

Brasileiro fará parte da Sauber na F-1 em 2025. Foto: Bryn Lennon/Formula 1

“Vejo Gabriel Bortoleto como um piloto classe B. É um piloto que leva o carro para casa e tende a manter-se longe de problemas, mas ganhou o campeonato da Fórmula 3 com apenas uma vitória”, disse o austríaco à ServusTV, equivocando-se quanto ao número de vitórias de Bortoleto na F-3 (foram duas).