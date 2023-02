Super Bowl 2023: como a aposentadoria de Tom Brady fez de Patrick Mahomes ‘o cara’ da NFL

Quarterback do Kansas City Chiefs na final da NFL pela terceira vez em quatro temporadas, Patrick Mahomes é um dos jogadores mais espetaculares de se assistir no futebol americano. Favorito para ficar com o prêmio de MVP deste ano, o atleta se tornou a principal super estrela da NFL com a aposentadoria do multicampeão Tom Brady. O astro lidera sua equipe contra o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII no domingo, dia 12, às 20h30 de Brasília.

Com uma carreira meteórica liderando o ataque do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes venceu o Super Bowl em 2020, sendo MVP da final e MVP da temporada regular. Não é pouco. De algumas temporadas para cá, ele e Brady se rivalizaram entre os mais badalados do futebol dos EUA, como Messi e Cristiano Ronaldo no soccer.

Leia também Cristiano Ronaldo marca quatro em goleada do Al-Nassr e passa de 500 gols em ligas nacionais

Em setembro daquele mesmo ano, o atleta que coleciona recordes dentro de campo quebrou mais um fora das quatro linhas e assinou a maior extensão contratual da história da NFL: dez anos e US$ 503 milhões (R$ 2,6 bilhões), caso atinja todos os incentivos.

Patrick Mahomes busca levar o segundo título de Super Bowl Foto: (AP Photo/Charlie Riedel, File)

“O Tom Brady era o jogador mais popular da NFL, mas já faz um tempo que o Patrick Mahomes é considerado o melhor QB da liga. Quando falamos do jogador que é o novo rosto da NFL, não acho que tenha mudado com a aposentadoria do Brady. Acredito que, especialmente no último ano, o Mahomes já era a cara da NFL”, diz Paulo Antunes, especialista em futebol americano pela ESPN desde 2006.

Décima escolha do Draft de 2017, o estudante da Universidade Texas Tech Patrick Mahomes foi o segundo quarterback em sua classe, ficando atrás de Mitchell Trubisky. Após passar sua primeira temporada no banco para a então estrela da franquia Alex Smith, Mahomes assumiu a titularidade em 2018 e não demorou para mostrar sua capacidade. Em seu jogo de estreia, lançou para 256 jardas e 4 TouchDowns na vitória contra o rival de divisão Los Angeles Chargers, além de ser eleito jogador ofensivo da semana pela NFL.

Ao término de sua primeira temporada como titular, Mahomes levou os Chiefs para a sua primeira Final de Conferência desde 1993 e lançou para 50 TouchDowns, feito que apenas Tom Brady e Peyton Manning, dois dos melhores da posição de todos os tempos, conseguiram na história da liga. Desde então, o quarterback é um líder de sucesso em sua equipe, levando os Chiefs para as Finais de Conferência em todos os anos desde que assumiu a titularidade e fazendo com que a franquia se tornasse a segunda da história a chegar à decisão da AFC em cinco temporadas consecutivas.

Continua após a publicidade

“As coisas que o Mahomes faz, eu sinceramente nunca tinha visto. Em termos de talento puro, ele é o melhor que já vi. Ele consegue lançar a bola muito longe e também de diversos ângulos diferentes. É uma combinação de um braço incrível e muita mobilidade. Ele ainda não é o maior quarterback de todos os tempos, ainda precisa caminhar para entrar nessa conversa, mas o que o Patrick Mahomes está fazendo nos seis primeiros anos de sua carreira é algo inédito para mim”, completa Antunes.

Veja alguns dos recordes de Mahomes na NFL

Eleito cinco vezes ao Pro Bowl, o “jogo das estrelas” do futebol americano, Mahomes também coleciona recordes da NFL com suas atuações espetaculares. Ele é o jogador que alcançou mais rápido a marca de 20.000 jardas lançadas na carreira (em 67 jogos). É também o maior na quantidade de passes para touchdown nos primeiros 50 jogos profissionais (125), Neste ano, alcançou um feito histórico com a maior marca de jardas totais (corridas e passes) por um jogador em uma única temporada (5.608).

Durante os seus seis anos na NFL, Patrick Mahomes passou a bola para 192 TDs e 24 mil jardas. Em comparação, Tom Brady, recordista absoluto nos dois quesitos, conseguiu 123 TDs e 18 mil jardas nas seis primeiras temporadas de sua carreira. Fora dos gramados, Mahomes seguiu os passos de LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson e Serena Williams e adquiriu direitos de equipes das ligas americanas. O quarterback dos Chiefs investiu em outras duas equipes de Kansas City e, aos 27 anos, é dono minoritário dos Royals (MLB) e do Sporting Kansas City (MLS).

Onde assistir o Super Bowl na TV

Com histórico de uma vitória e uma derrota no Super Bowl, Mahomes será a principal estrela em campo no domingo, com transmissão da ESPN 2 e da plataforma de streaming Star+, a partir das 20h30. Parceira de transmissão da NFL há mais de 20 anos, o canal prepara uma cobertura especial com mais de cinco horas de transmissão. Na TV aberta, a partida terá transmissão da Rede TV.