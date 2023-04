Corinthians tem negociação avançada para contratar técnico Roger Machado no lugar de Cuca

O Corinthians tem uma negociação adiantada para a contratação do técnico Roger Machado. Depois de tentar Tite e Mano Menezes, que não firmaram acordo, o clube paulista pode anunciar o novo treinador ainda neste sábado, dia 29, após a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A negociação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Roger está sem clube desde setembro do ano passado, o que pode facilitar sua estreia já na terça-feira, quando o Corinthians enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, na Neo Química Arena, pela Libertadores. Neste sábado, o Corinthians disputa clássico com o Palmeiras sob o comando de Danilo, ex-jogador do clube e atualmente técnico do time sub-20.

Roger Machado não trabalha desde setembro de 2022 e poderia estrear no comando do Cortinhians na terça-feira Foto: REUTERS/Buda Mendes

Roger começou a carreira como treinador em 2014, pelo Juventude. Depois, passou por Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Seus títulos incluem um Campeonato Mineiro (2017), dois Baianos (2019 e 2020), um Gaúcho (2022) e uma Recopa Gaúcha (2022).

Ele não está na prateleira dos treinadores mais caros e experientes do futebol brasileiro. No começo da temporada, ninguém se interessou pelo seu trabalho. O Corinthians agora aparece como uma boa opção.

A contratação de Roger Machado pode encerrar um período turbulento no comando técnico. Após a demissão de Fernando Lázaro, no dia 20, o clube contratou Cuca como substituto. A passagem durou apenas sete dias. O treinador não suportou a pressão de parte da torcida pelas redes sociais por causa da condenação por estupro de uma menor na Suíça, em 1987, quando Cuca ainda era jogador. A menina tinha 13 anos. Cuca nega as acusações.

O anúncio da saída do treinador foi feito na madrugada de quinta-feira, 1h30 ,após a vitória sobre o Remo na Copa do Brasil por 2 a 0, no tempo normal, e 5 a 4 nos pênaltis.